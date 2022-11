Starnberg trauert um Segel-Star Wolfgang Rappel: Ehemaliger Weltmeister mit 82 Jahren gestorben

Von: Thomas Ernstberger

Wolfgang Rappel war ein Sportler durch und durch. Foto: Privat © Privat

Der ehemalige Segel-Weltmeister Wolfgang Rappel aus Starnberg ist mit 82 Jahren gestorben. Er war ein Sportler durch und durch - und sammelte nicht nur im Segeln Pokale.

Starnberg – Trauer um einen Mann, den jeder kannte, der rund um den Starnberger See etwas mit dem Segelsport zu tun hatte: Wolfgang Rappel, einst Weltmeister und zweimaliger Vizeeuropameister im Drachen, ist mit 82 Jahren gestorben.

Wolfgang Rappel: Segeln, Skifahren und Fußball

Rappel war nicht nur einer der ganz großen Segler im Fünfseenland, er war ein Sportler durch und durch. Das Skifahren – wegen einer Lungenentzündung musste er seine Renn-Karriere mit 18 Jahren aufgeben – gehörte genauso zu seinen Leidenschaften wie der Fußball.

Er begann zwar erst mit über 30 mit dem Kicken, spielte dann aber bis fast 40 in der Reserve und bei den Altherren der SpVgg Starnberg. „Wolfi hatte eine Kondition wie ein Stier. Und man konnte viel Spaß mit ihm haben“, erinnern sich ehemalige Mitspieler.

Wolfgang Rappel: Schränke voller Pokale in Starnberg

Aber Segeln – das war Rappels Leben. „Lasst mich doch einfach nur segeln“, lautete sein Motto. Schon früh heuerte er im Münchner Yacht-Club, später im Bayerischen Yacht-Club an. In einem Porträt aus dem Jahr 2017 schrieb der BYC: „Der sportlich engagierte Lausbub aus der Starnberger Wilhelmshöhenstraße verbrachte die meiste Zeit nicht wie andere auf der ungeliebten Schulbank, sondern kümmerte sich viel lieber um Schiff, Segel und Regattataktik. Und im Winter ging’s zum Skifahren.“

Kaum ein anderer Sportler im Bayerischen Yacht-Club hat so viele Regatten auf der ganzen Welt so erfolgreich gesegelt wie Wolfi Rappel. Über die vielen einzelnen Siege müsste man ein Buch schreiben.

Das Ergebnis: „In seinem Haus, er lebt in seinem Elternhaus, sind die Schränke gefüllt mit Hunderten silbernen Pokalen und anderen glitzernden Siegestrophäen. Die Holzwände sind geschmückt mit Fotos eines außerordentlich erfolgreichen Sportlerlebens.“

Sowohl Ski- als auch Regattamotive erzählten, jedes für sich, eine aufregende Erfolgsgeschichte. „Kaum ein anderer Sportler im Bayerischen Yacht-Club hat so viele Regatten auf der ganzen Welt so erfolgreich gesegelt wie Wolfi Rappel. Über die vielen einzelnen Siege müsste man ein Buch schreiben“, so der Verein.

Wolfgang Rappel und seine Erfolgsgeschichte im Segeln

Den BYC bezeichnete Rappel, der 1944 mit vier Jahren mit seinen Eltern – die Mutter führte ein bekanntes Trachtengeschäft – nach Starnberg gekommen war, stets als sein „zweites Zuhause“. Dort half er jungen Seglern mit wertvollen Tipps. Ende der 1950er-Jahre startete Rappel erstmals bei einer Regatta – und gewann gleich.

Mitte der 1960er-Jahre begann seine Erfolgsgeschichte im Flying Dutchman. Rappel erzählte mal: „Wir vom BYC waren eine gefürchtete Truppe auf allen Revieren: Karl Haist, Franz Höflinger und ich. Mit meinem Vorschoter Ralph Weyler waren wir fast 20 Jahre überall für Topplatzierungen gut. Und dann kam ich auf den Drachen. Dieses Schiff habe ich immer sehr, sehr gerne gesegelt.“

Trauerfeier für Wolfgang Rappel in Starnberg

Im Drachen feierte Rappel seine größten Erfolge: 1985 wurde er in Frankreich Weltmeister zusammen mit Michael Obermaier und Michael Lipp. 1995 und 2007 sicherte sich der Starnberger die Vizeeuropameisterschaft. Ganz besonderen Spaß machten ihm die „Ski-Yachtings“ – Skifahren und Segeln in einer Wertung: „Da hatte ich alle Trümpfe in der Hand. Jeder Start ein Sieg.“

Rappel lebte in den vergangenen Jahren zurückgezogen in Starnberg. Die Trauerfeier findet am Montag, 12. Dezember, um 11 Uhr in der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs Starnberg statt.

