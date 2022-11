Starnberger schreibt WM-Geschichte: Philipp Autenrieth holt ersten deutschen 470er-Titel seit 1994

Von: Michael Grözinger

Gemeinsam mit Steuerfrau Luise Wanser dominierte Philipp Autenrieth aus dem Bayerischen Yacht-Club die 470er-WM 2022 in Israel. © Kazushige Nakajime

Philipp Autenrieth aus dem Bayerischen Yacht-Club ist 470er-Weltmeister. Gemeinsam mit Luise Wanser krönte er die Saison - und träumt jetzt wieder von Olympia.

Starnberg – Die Enttäuschung im vergangenen Jahr ist groß gewesen: So lange hatten Philipp Autenrieth, Vorschoter aus dem Bayerischen Yacht-Club, und sein Steuermann Simon Diesch (Württembergischer Yacht-Club) auf die Olympischen Spiele in Tokio hingearbeitet. Am Ende verpassten die beiden Segler die Qualifikation knapp – und lösten ihr Team anschließend auf.

Segeln: Wanser/Autenrieth sind Weltmeister 2022

Nun hat Autenrieth, inzwischen 32 Jahre alt, eine neue Partnerin – und scheint mit dieser noch erfolgreicher zu sein: Gemeinsam mit Steuerfrau Luise Wanser (25, Norddeutscher Regatta Verein) holte sich der Starnberger als erstes Mixed-Team den Sieg bei einer 470er-Weltmeisterschaft und bescherte dem deutschen Verband damit den ersten WM-Titel in der olympischen Jolle seit 1994.

Mit dem Sieg in Israel setzte sich das Duo nach einem erfolgreichen Jahr selbst die Krone auf. Wanser/Autenrieth hatten über die Saison immer wieder gezeigt, dass sie zur Weltspitze gehören. „Der Titel ist für uns unermesslich wertvoll. Die viele Arbeit, die vielen Trainingsstunden, die wir in den vergangenen zwölf Monaten in unsere Kampagne gesteckt haben, haben sich hier wunderbar ausgezahlt“, teilte das Duo in einer ersten Stellungnahme glücklich mit.

Auftakt versemmelt: Wanser/Autenrieth legen Schalter schnell um

Bei der diesjährigen EM schienen sie noch vom Pech verfolgt gewesen, und auch zum WM-Auftakt lief es bei Luise Wanser und Philipp Autenrieth nicht rund. Beim Einstieg in die Rennserie in Israel fuhr das Team in seinem Boot „Daisy“ mit dem 21. Platz sein schlechtestes Ergebnis der Titelkämpfe ein, schien dadurch aber wachgerüttelt zu werden.

Denn bereits in den weiteren Rennen des ersten Tages legten die beiden Deutschen den Schalter um. Die folgenden Positionen zwei und eins bescherten ihnen erstmals die Führung – die sie nicht mehr hergeben sollten. Als Spitzenreiter zogen Wanser/Autenrieth nach dem zweiten Tag in die Goldfleet ein.

Krönung einer tollen Saison: Philipp Autenrieth aus dem Bayerischen Yacht-Club (BYC) ist 470er-Weltmeister. © Kazushige Nakajime

Dort wurden jeden Tag zwei Rennen gesegelt. Der Wind war böig und drehte sich, aber davon ließen sich die Deutschen nicht aus dem Konzept bringen. Das Team baute seine Führung weiter aus und zog schließlich mit 22 Punkten Vorsprung ins Medalrace ein. Damit war den beiden der Titel schon vor der finalen Wettfahrt sicher.

Philipp Autenrieth: „Es war schon sehr, sehr anspruchsvoll“

Trotz des großen Vorsprungs am Ende war die WM für das Duo alles andere als ein Spaziergang. Philipp Autenrieth erklärte: „Es war schon sehr, sehr anspruchsvoll. Die ganze Zeit herrschten Pumpbedingungen, die extrem viel Kraft gekostet haben. Wir haben alles gegeben, und es lief gut zusammen.“

Er dankte auch den anderen deutschen Crews der Nationalmannschaft: „Ohne sie, ohne das German Sailing Team und ohne unser sehr intensives Wintertraining in Lanzarote wären wir nicht da hingekommen, wo wir jetzt stehen.“

Der neue Olympia-Traum von Philipp Autenrieth für Paris 2024

Mit dem Titel wurde eines klar: Sollten sich Wanser/Autenrieth bei der Olympia-Ausscheidung für Paris 2024 gegen die starke nationale Konkurrenz durchsetzen, haben sie bei den Spielen auch Medaillenchancen.

2024 findet erstmals ein olympisches Rennen in der 470er-Mixed-Klasse statt. Für Philipp Autenrieth mutmaßlich die letzte Chance, sich seinen Olympia-Traum noch zu erfüllen.

