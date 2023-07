Testspiele: MTV Berg und SV Planegg mit Torspektakel – Weßling besteht knapp, Breitbrunn siegt hoch

Drittes Tor in der Vorbereitung: Neuzugang Xaver Scheidl (r.) traf für die SF Breitbrunn zum 1:0. © Anndrea Jaksch

Im Kreis Starnberg standen einige Testspiel auf dem Programm. Berg und Planegg trennen sich Unentschieden, während Weßling und Breitbrunn gewinnen.

MTV Berg – SV Planegg-Krailling 3:3

Das einen Freud, des anderen Leid. Während sich der neutrale Zuschauer beim Testmatch zwischen den Kreisligisten Berg und Planegg über sechs Tore freuen durfte, waren die Trainer beider Fußball-Mannschaften weniger begeistert. „Das waren ein, zwei Gegentore zu viel. Wir bekommen noch zu viele Gegentreffer“, bemängelte SVP-Coach Pero Vidak. „Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann auch mal zu null spielen würden“, sagte Bergs Trainer Wolfgang Krebs.

Seine Mannschaft verbuchte in der ersten Halbzeit deutlich mehr Möglichkeiten, doch nur Marcel Höhne (15.) und Sarek Suplit (36.) trafen. Die mit einer aus erster und zweiter Mannschaft gemischten Elf angereisten Gäste fanden jeweils die passende Antwort durch Valentino Gavric (28.) und Branislav Ciric (40.). Die ersten Minuten nach der Pause gehörten den Planeggern, die auch prompt durch einen von Gavric verwandelten Handelfmeter erstmals in Front gingen (55.).

„Wenn er beruflich Zeit hat, kann er den Unterschied für uns ausmachen. Er weiß einfach, wo das Tor steht“, sagte Vidak über den doppelten Torschützen Gavric. Zum Sieg reichte es aber nicht, weil Berg noch einmal erfolgreich konterte. Niklas Betz bediente Mijo Crnjak, der zum 3:3 ins kurze Eck traf (74.). (toh)

SC Weßling – TSV E. Karlsfeld II 2:1

Zwei kuriose Treffer bescherten den Weßlingern den ersten Sieg über 90 Minuten in der Vorbereitung. „Es war von allen Spielern eine gute Leistung“, lobte Thomas Ludwig. Der neue Co-Trainer agierte am Samstag als Chef, da Milan Lapuh mit dem FC Bayern München bei den Süddeutschen Senioren-Meisterschaften weilte. In einem guten Testmatch verpassten es die Gastgeber in der ersten Halbzeit noch, ihre Chancen zu verwerten.

Zu Beginn der zweiten Hälfte zog der aufgerückte Yannick Neurath aus mehr als 30 Metern ab, und der Karlsfelder Keeper ließ den Ball ins Netz rutschen (56.). Der Kreisligist aus dem Norden Münchens antwortete aber postwendend mit dem Ausgleich. „Da waren wir total unsortiert“, bemängelte Ludwig. Das letzte Wort hatte jedoch der Sportclub. Jakob Brugger spekulierte bei einem Fehler der Eintracht im Spielaufbau richtig und traf in der 67. Minute flach aus 40 Metern ins verwaiste Tor. (toh)

SF Breitbrunn – SV Germering 6:2

Der erste Testspielsieg der Sportfreunde fiel standesgemäß aus. „Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir den Klassenunterschied gezeigt und sehr gut gespielt“, freute sich Breitbrunns Trainer Sebastian Kolbeck. Gegen den A-Klassisten agierten die Gastgeber am Samstag zunächst sehr dominant. Bereits nach sieben Minuten zeigte der aus Inning gekommene Xaver Scheidl erneut seine Treffsicherheit – es war bereits das dritte Tor des Offensivakteurs in der Vorbereitung. Mathieu Berk und Michael Wagner legten bis zur Pause weitere Treffer nach.

„Es wäre auch ein 4:0 oder 5:0 möglich gewesen“, berichtete Kolbeck. In der zweiten Hälfte ließen es die Gastgeber etwas lockerer angehen. Per direkten Freistoß gelang Tobias Glatz das 1:3 (68.). Maximilian Lemberger mit einem Doppelpack und Berk machten das halbe Dutzend voll. Zwischendurch hatte Germering noch das 2:5 erzielt. „Ich war sehr zufrieden“, sagte Kolbeck. (toh)