TSV Gilchings Mannschaften gehen in Testspielen leer aus – SC Wörthsee gewinnt eigenes Turnier

Von: Stefan Reich

Im Kreis Starnberg gab es am vergangenen Wochenende jede Menge Testspiele und Turniere. © Andrea Jaksch

Für die Mannschaften aus dem Starnberger Kreis standen einige Testspiele am vergangenen Wochenende an. Zudem wurden auch zwei Turniere ausgetragen.

Landesliga

TSV Gilching-A. – ASV Dachau 0:3

Kein Sieg, fast nur Niederlagen: Eine Woche vor dem Saisonstart läuft vieles noch nicht rund beim TSV Gilching-Argelsried. „Der Mannschaftsprozess ist noch nicht abgeschlossen“, bekannte TSV-Coach Sebastian Stangl. Der Kader des Landesligisten veränderte sich im Sommer mehr als den Verantwortlichen lieb war. Still und leise haben sich nun auch noch Marko Ralic (berufliche Gründe) und Plator Doqaj (sucht seine fußballerische Zukunft in Innsbruck) verabschiedet.

Schon länger klar ist, dass Ex-Profi Fabio Leutenecker aufgrund neuer beruflicher Herausforderungen nur noch sehr eingeschränkt zur Verfügung steht. Die Gilchinger waren zwar nicht untätig und haben noch mal nachgelegt. Mit Alexandros Ketikidis stand am Freitag der nächste Neuzugang im Kader. Der 21-Jährige pausierte zuletzt lange wegen eines Kreuzbandrisses, spielte in der Jugend für den FC Ismaning in der U19-Bayernliga. „Wir haben genug starke Einzelspieler. Aber es muss noch alles ineinander greifen“, sagte Stangl.

Das bekam sein Team am Freitag vom ASV Dachau deutlich aufgezeigt. Die Gäste sind zwar aus der Landesliga abgestiegen, doch der Kader ist weitestgehend unverändert geblieben. „Das hat man deutlich gemerkt“, berichtete Stangl. Nach dem frühen Rückstand in der siebten Minute taten sich die Hausherren sehr schwer, gegen den kompakt agierenden Gegner gefährlich vor das Tor zu kommen. In der Schlussphase legten die Gäste noch zwei Tore nach (70., 77.). (toh)

Kreisliga

TSV Gilching-A. II – SPG Pitztal 0:0

Einen eher ungewöhnlichen Gegner bekamen die Kreisliga-Aufsteiger aus Gilching am Samstag zum Start in die Testspielphase präsentiert. Die Spielgemeinschaft aus dem österreichischen Pitztal war zu Gast an der Talhofstraße. „Die hatten in der Nähe ihr Trainingslager“, berichtete TSV-Coach Robert Brand.

Gegen den in der sechstklassigen Gebietsliga spielenden Kontrahenten zeigte sein Team eine gute Leistung. „Nur die Tore haben gefehlt“, bedauerte Brand, der den aus dem Nachwuchs aufgestiegen Spielern die Chance gab, sich zu zeigen. Torhüter Nico Warnus tat dies besonders gut, er bewahrte sein Team in der Schlussphase vor einer Niederlage.

„Unser Kader ist groß. Es wird ein Hauen und Stechen um die Plätze geben“, sagte Brand. Auch die Ambitionen des Neulings sind groß. „Wir wollen unbedingt in die Meisterrunde und dann die Aufstiegsfavoriten ärgern“, verkündete der Trainer selbstbewusst. (toh)

Kreisklasse

SF Breitbrunn – SV Wielenbach 1:3

Trotz zweier Niederlagen innerhalb von drei Tagen war Sebastian Kolbeck mit dem Auftakt in die Sommervorbereitung zufrieden. „Obwohl wir erst eine Woche trainieren, sind wir schon sehr weit“, freute sich der Trainer des Kreisklassen-Aufsteigers. Zunächst hielten die Sportfreunde aus Breitbrunn 60 Minuten lang sehr gut mit gegen den Bezirksligisten FT Jahn Landsberg (wir berichteten), zwei Tage später agierten sie mit dem etablierten Kreisklassisten aus Wielenbach auf Augenhöhe.

„Der Gegner hat seine Chancen aber besser genutzt als wir“, berichtete Kolbeck. Kurz vor der Pause gelang den Gästen ein Doppelschlag. Mathieu Berk belohnte die Gastgeber für ihren Offensivdrang (52.). Doch bereits sechs Minuten später führte ein Elfmeter zum 1:3. (toh)

A-Klasse

TSV Hechendorf – SPG Pitztal 4:0

Die Spielgemeinschaft Pitztal aus der österreichischen Gebietsliga West war am Samstag Testspielgegner des TSV Hechendorf. Die Tiroler, die in der Nähe im Trainingslager waren und auch gegen Gilchings zweite Mannschaft am Wochenende ein Testspiel bestritten, erwiesen sich als dankbarer Gast. „Wir haben von ihnen nicht allzu viel Druck bekommen und hatten Platz zum Kombinieren im Mittelfeld und über außen“, sagte Hechendorfs Trainer Tom Ruhdorfer.

„Insofern hat uns dieses Spiel schon auch etwas weitergebracht.“ Allzu aussagekräftig war der Test, den Hechendorf am Ende mit 4:0 gewann, aber nicht. Die Gastgeber hatten viele Spieler der zweiten Mannschaft im Einsatz, die Hitze tat ihr Übriges. Schon nach zehn Minuten wechselte Ruhdorfer zum ersten Mal. Das erste Tor für Hechendorf erzielte Thomas Steiner. Die weiteren Tore schossen David Barmeier, Johannes Wittenberger und Erik Öldemann. (sr)

Turniere

SC Pöcking-Possenhofen bestes von fünf Teams in Weßling

Turniere im Erwachsenenfußball sind eher selten. Doch die Zusammenkunft des SC Pöcking-Possenhofen, des MTV Berg, des TSV Erling-Andechs und des SV Planegg-Krailling beim SC Weßling fand am Samstag großen Anklang. „Es war trotz der großen Hitze eine absolut gelungene Veranstaltung“, lobte Wolfgang Krebs, Trainer des MTV Berg, das Turnier im Format jeder gegen jeden.

Dabei belegte der Bezirksliga-Absteiger unter fünf Mannschaften nur Rang vier. Nach dem 2:0-Auftaktsieg über den TSV Erling-Andechs verloren die Berger gegen den Gastgeber aus Weßling in der aufgrund der heißen Temperaturen von 30 auf 25 Minuten verkürzten Spielzeit mit 1:2, auch gegen den SV Planegg-Krailling gab es trotz guter Leistung eine Niederlage (0:1).

Zum Abschluss trennte sich der MTV 0:0 vom SC Pöcking-Possenhofen. Der Lokalrivale sicherte sich damit Rang eins. „Wir freuen uns natürlich über den Turniersieg, auch wenn das Ergebnis am Samstag nicht im Vordergrund stand“, sagte Pöckings Trainer Simon Gebhart.

SC Pöcking-Possenhofen wird Erster – TSV Erling holt einzigen Punkt gegen Planegg

Das Unentschieden reichte dem SCPP zu Rang eins, weil zeitgleich die Weßlinger mit 0:5 gegen Planegg untergingen. „Wir hatten zuvor ein Spiel Pause. Das hat der Mannschaft nicht gut getan“, urteilte SCW-Abteilungsleiter Martin Jakob. Zuvor hatte sein Team neben dem Sieg über Berg 1:1 gegen Pöcking und 1:0 gegen Erling gespielt. Der Kreisklassist blieb am Samstag ohne Sieg. „Man hat deutlich gemerkt, dass wir der klassentiefste Verein waren“, stellte Erlings Übungsleiter Bernd Öhler fest.

Ganz ohne Erfolgserlebnis musste sich sein Team, das mit vielen sehr jungen Spielern angereist war, aber nicht verabschieden. Gegen Planegg sicherte Manuel Öhler mit dem Tor zum 1:1 einen schmeichelhaften Punktgewinn. „Die Jungen haben gleich gemerkt, wie bei den Herren der Hase läuft“, sagte Öhler. Platz zwei hinter dem SCPP (8 Punkte) sicherte sich der SVP mit sieben Punkten, gefolgt vom punktgleichen SC Weßling. Vierter wurde Berg mit vier Punkten vor Erling (ein Punkt). (toh)

Gastgeber SC Wörthsee gewinnt Blitzturnier

Das Sportliche rückte beim Blitzturnier des SC Wörthsee in den Hintergrund. „Das Wichtigste war, dass wir uns alle noch besser kennengelernt haben“, sagte Josef Wittenberger, Trainer des SCW. Zusammen mit den Gegnern SV Inning und FSV Eching bilden die Wörthseer mit den jeweiligen zweiten Mannschaften in der kommenden Runde eine Spielgemeinschaft. In der Liga stehen sich die ersten Mannschaften in der A-Klasse 7 als Gegner gegenüber. Der SVI trat auch deshalb nicht mit seiner besten Mannschaft an.

„Man will sich auch nicht so in die Karten schauen lassen“, sagte Thomas Rummelsberger, Trainer der Inninger, die am ersten Spieltag gleich auf den Sportclub aus Wörthsee treffen. Zudem hatten seine Fußballer bereits am Freitag beim FC Greifenberg getestet und 0:2 (0:2) verloren. „Uns hat vorne ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt. Ansonsten war die Leistung in Ordnung“, berichtete Rummelsberger. In Wörthsee bekam sein B-Team die Grenzen aufgezeigt.

Gegen Wörthsee (0:3) und Eching (0:8) gab es über jeweils 45 Minuten klare Pleiten. Den Turniersieg sicherte sich der Gastgeber aus Wörthsee, der das entscheidende Duell gegen Eching mit 5:3 gewann. „Es hat Spaß gemacht, auch wenn die sportliche Aussagekraft eher gering war“, sagte Wittenberger. Für seine Mannschaft war es der Abschluss einen dreitägigen Trainingslagers in heimischen Gefilden gewesen. (toh)