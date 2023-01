Volleyball-Bundesliga: Restprogramm der Teams im Kampf um Platz drei und vier

Top Vier rücken in die Ferne: WWK Volleys Herrsching unterliegen SVG Lüneburg zu Hause glatt mit 0:3

Bedient: Herrsching-Chefcoach Thomas Ranner (l.) und -Geschäftsführer Max Hauser. © Oryk Haist

Trotz Comeback von Stijn van Tilburg unterliegen die WWK Volleys Herrsching der SVG Lüneburg überraschend klar mit 0:3. Damit rücken die Top Vier in weite Ferne.

Herrsching – Einen herben Rückschlag im Kampf um den vierten Platz der Hauptrunde mussten die WWK Volleys Herrsching einstecken. Der Volleyball-Bundesligist vom Ammersee verlor zu Hause im direkten Duell gegen die SVG Lüneburg klar mit 0:3 (23:25, 23:25, 16:25). Nach der siebten Saisonniederlage rangiert die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Ranner weiter auf dem sechsten Platz.

Den Sprung in die Zwischenrunde der besten vier Teams können sich Kapitän Dorde Ilic und seine Kollegen damit fast schon abschminken. Der Rückstand auf Platz vier beträgt zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde vier Punkte. In den beiden verbleibenden Partien gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen (21. Januar) und gegen die Helios Grizzlys Giesen (28. Januar) geht es wohl vornehmlich um eine gute Ausgangslage für die am 3. Februar beginnende Zwischenrunde der Mannschaften auf den Positionen fünf bis acht.

WWK Volleys Herrsching: Comeback von Stijn van Tilburg

Ziemlich bedient stapfte Ranner nach der Siegerehrung in die Katakomben des Audi Domes. Nach wenigen Minuten kehrte der 35-Jährige in die Halle zurück. Sein Zorn hatte sich aber nicht wirklich gelegt: „Wir hatten eine gute Trainingswoche, wir waren guter Dinge. Umso enttäuschter bin ich über den Ausgang des Spiels.“ Positiv für Herrsching: Diagonalangreifer Stijn van Tilburg gab gegen Lüneburg sein Comeback im Lederhosen-Trikot. Allerdings fehlte dem 28-Jährigen noch deutlich der Rhythmus.

In den ersten beiden Sätzen begegneten sich die Süd- und die Norddeutschen auf Augenhöhe. „Am Schluss fehlte es an der Umsetzung von dem, was wir uns vorgenommen hatten. Letztlich waren es nur Kleinigkeiten, die im Großen und Ganzen den Unterschied machten“, sagte Ranner. Stefan Hübner freute sich über den ersten Sieg im Audi Dome. Für den Lüneburger Trainer war vor allem „die Ruhe in den engen Momenten ausschlaggebend. Es hätte in den ersten beiden Sätzen auch anders ausgehen können. Der Angriff aus guter Annahme war die Basis zum Sieg“, sagte der 47-Jährige.

Selbstbewusste SVG Lüneburg im Audi Dome

Die Lünehünen strotzen derzeit vor Selbstvertrauen. Selbst das Marathon-Match am Mittwoch im Europapokal gegen Modena und die lange Anreise nach München hinderten die SVG nicht am Dreisatzsieg gegen Herrsching. Fast schon erwartungsgemäß boten sich die Teams einen engen Kampf. Im ersten Satz konnte sich keiner entscheidend absetzen. Es ging Punkt für Punkt hin und her. In der entscheidenden Phase machten die Gäste „den besseren Job“, merkte Ranner an.

Auch im zweiten Umlauf sahen die 1300 Zuschauer ein abwechslungsreiches Süd-Nord-Duell, an dessen Ende wieder die Nordlichter jubelten. „Es hätte auch anders ausgehen können“, gab Hübner zu. Herrschings Ranner stellte aber klar: „Das ist halt das Merkmal einer Topmannschaft.“

WWK Volleys Herrsching: Lob für Fans im Audi Dome

Im dritten Durchgang ging es wieder zunächst im Schneckentempo voran. Doch Mitte des Satzes zogen die Gäste von 13:11 auf 17:11 davon. Die Moral der Hausherren war gebrochen, die Körpersprache ging etwas flöten. Der eingewechselte van Tilburg konnte bei seinem Comeback noch keine entscheidenden Akzente setzen. Nach 82 Minuten setzte der Niederländer seinen Angriffsschlag ins Aus und ließ die Lüneburger samt 30-köpfigem lautstarken Anhang jubeln.

Für die Fans, die es mit den WWK Volleys gehalten hatten, hatte Herrschings Geschäftsführer Max Hauser Lob parat: „Es war eine tolle Stimmung trotz des 0:3. Wir müssen die starke Form der Lüneburger anerkennen.“

ds

Volleyball-Bundesliga: Restprogramm der Teams im Kampf um Platz drei und vier

Das Restprogramm der Teams, die noch um die Plätze drei und vier kämpfen, liest sich spannend. Die schlechtesten Karten haben die WWK Volleys Herrsching. Die Ammerseer haben nur noch zwei Partien, alle anderen Teams noch drei.

SVG Lüneburg (3. Platz, 27 Punkte): Königs Wusterhausen (H), Giesen (A), Düren (H)

Powervolleys Düren (4., 26): Berlin (A), Friedrichshafen (H), Lüneburg (A)

Helios Grizzlys Giesen (5., 25): Friedrichshafen (A), Lüneburg (H), Herrsching (A)

WWK Volleys Herrsching (6., 22): Königs Wusterhausen (A), Giesen (H)