Toto-Pokal: MTV und GSC werden Favoritenrolle gerecht – Stockdorf und Tutzing raus

Von: Michael Grözinger

Der SV Bernried (l., gelb) und der MTV Berg (r., rot) konnten sich in die nächste Runde spielen. © Andrea Jaksch / Roland Halmel

Im Toto-Pokal schafften es unter anderem der Gautinger SC und der MTV Berg in die nächste Runde. Stockdorf und Tutzing haben den Kürzeren gezogen.

Starnberg – Die ersten Fußballteams aus dem Landkreis haben die nächste Runde im Toto-Pokal, dem Kreispokal des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV), erreicht. Nachdem der TSV Hechendorf am Dienstag noch verloren hatte, feierten am Mittwoch der MTV Berg und der Gautinger SC Siege. Weiter ist zudem der TSV Oberalting-Seefeld, dessen Gegner SV Mammendorf bereits vor einigen Tagen signalisiert hatte, doch nicht am Pokal teilnehmen zu wollen.

In der zweiten Runde stehen mit dem TSV Pentenried, dem SV Inning und dem MTV Dießen außerdem drei Teams, die zum Auftakt ein Freilos hatten. Die letzte Mannschaft aus dem Landkreis, die in der zweiten Runde kommende Woche dabei ist, wurde gestern Abend im Derby zwischen dem SV Wangen und der SG Söcking/Starnberg ermittelt, das Ergebnis stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

SV Haunshofen – MTV Berg 1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Popp (8.), 1:1 M. Reitberger (54.), 1:2 Höhne (66.)

Das Projekt Jugend forscht startete am Mittwoch mit einem mühsamen Pokalerfolg. „Unter dem Strich haben wir aber hoch verdient gewonnen“, stellte Wolfgang Krebs klar. Der Trainer von Bezirksliga-Absteiger Berg verschaffte wie schon im ersten Test gegen Geiselbullach (1:2) einigen Nachwuchstalenten Spielpraxis. Die Gäste kamen gegen den A-Klassisten schwer ins Spiel und kassierten durch einen Angriff über außen prompt das 0:1.

„Danach hatten wir aber schon die eine oder andere gute Chance, um auszugleichen“, befand Krebs. Die Tore des MTV fielen aber erst nach der Pause. Nach einer Flanke bugsierte der eingewechselte Youngster Matteo Reitberger den Ball aufs Tor. Der Haunshofener Torwart wehrte diesen zwar ab, doch der Schiedsrichter sah das Spielgerät hinter der Linie. „Schwer zu entscheiden“, urteilteKrebs. In der 66. Minute sorgten dann zwei Routiniers für das Siegtor: Fabian Kaske bediente Marcel Höhne, der den MTV in die nächste Runde schoss.

„Leider haben wir es danach verpasst, das dritte Tor nachzulegen, und am Ende wurde es so noch ein bisschen hektisch“, bedauerte Krebs. Abschließend machte er noch eine klare Ansage an seine arrivierten Spieler. „Für manche ist Fußball anscheinend immer noch absolute Nebensache. Sonderrechte, weil einer mal in der Bezirksliga gespielt hat, wird es in dieser Saison nicht geben“, sagte der MTV-Coach. „Da braucht keiner sauer sein, wenn er mal auf der Bank sitzt.“ In der zweiten Runde gastiert Berg Mitte kommender Woche bei Kreisklassist SV Wielenbach.

SV Germering – Gautinger SC 2:3 (1:2)

Tore: 1:0 Cupic (9.), 1:1, 1:2, 1:3 Mayer (22., 28., 47.), 2:3 Cupic (65.)

Nach dem erfolgreich bestrittenen ersten Test (3:2- Sieg beim SC Maisach) haben die Kreisklasse-Fußballer des Gautinger SC auch im ersten Pflichtspiel der neuen Saison einen Erfolg gefeiert. Bei AKlassist Germering setzten sich die Würmtaler mit demselben Ergebnis wie vor zehn Tagen durch. „Es war wieder ein guter Test vor allem für unsere jungen Spieler. Sie sind gut, aber müssen noch reifen“, sagte GSC-Trainer Bernd Ziehnert. Spieler des Spiels war Lasse Mayer.

Der Angreifer, der studienbedingt nur sporadisch zur Verfügung steht, erzielte alle drei GSC-Treffer in Mittelstürmer-Manier und gewann damit auch das Torjäger-Duell gegen Germerings Doppeltorschützen Robert Cupic. Nach frühem Rückstand nahmen die Gautinger das Heft des Handelns in die Hand, erzielten drei Treffer und hätten laut Ziehnert auch noch deutlich höher führen können.

Mit zunehmender Spieldauer ließen jedoch die Kräfte nach, Germering verkürzte auf 2:3, und die Gäste retteten die knappe Führung über die Zeit. „Die zweite Halbzeit war von uns eine ziemliche Bolzerei“, stellte Ziehnert fest. In der nächsten Runde – voraussichtlich am kommenden Mittwoch, 19. Juli, 19 Uhr – empfängt der GSC Kreisklassist Oberalting, zuvor steht noch das Test-Derby gegen den TV Stockdorf an (Sonntag, 16 Uhr).

TSV Tutzing – SV Bernried 2:3 (1:0)

Tore: 1:0 J. Beekmann (19.), 1:1 M. Zink (52.), 1:2 L. Dolderer (72.), 1:3 Ischwang (81.), 2:3 Wich Herrlein (87.) – Zeitstrafe: Held/Tutzing (13., Foulspiel)

Ein bisschen Derbystimmung herrschte dann schon auf dem Tutzinger Fußballplatz. „Es war kein Freundschaftsspiel“, sagte TSV-Trainer Klaus Lang, der die Gastgeber gemeinsam mit Florian Schneid betreut. Gerade in der Schlussphase sei vermehrt Hektik aufgekommen. „Da hat man gemerkt, dass es ums Weiterkommen geht.“ Schließlich wollten sowohl der B-Klassist als auch die Bernrieder gerne in die zweite Runde des Pokals einziehen. Aber nicht mit allen Mitteln.

„Es war kein besonders unfaires Spiel, da habe ich schon schlimmere Derbys erlebt“, stellte Lang klar. Am Ende setzte sich der A-Klassist durch. „Im Großen und Ganzen haben sie verdient gewonnen, weil sie mehr vom Spiel hatten“, gab Lang zu Ein Chancenfestival bot sich den Zuschauern nicht gerade. Kein Wunder, dass die ersten drei Tore nach Standards fielen:

Jonas Beekmann bescherte den Gastgebern mit einem Kopfball nach Ecke die Pausenführung, in der zweiten Hälfte glich Bernrieds Marlon Zink perKopf nach einem langen Freistoß zügig aus, ehe Lennart Dolderer den SVB zu Beginn der Schlussphase im Anschluss an einen Eckball in Führung schoss. Einen Konter vollendete Benedikt Ischwang wenig später zum 3:1, Christian Wich Herrleins 2:3 kam für Tutzing zu spät.

TV Stockdorf – FC Aich 1:6 (0:3)

Tore: 0:1, 0:2 Friedrich (17., 22./Strafstoß), 0:3 Wesinger (28.), 1:3 Leuthner (50.), 1:4 Milde (62.), 1:5 Paluca (80.), 1:6 Friedrich (84.)

Als klarer Außenseiter war Stockdorf in die erste Runde des Pokals gestartet. Und zu einem Überraschungssieg reichte es für den A-Klassisten von Cheftrainer Sven Jäkel dann auch nicht: Den zwei Ligen höher angesiedelten Aichern mussten sich die Stockdorfer Fußballer klar geschlagen geben. Bereits nach einer knappen halben Stunde hatten die Gäste die Weichen auf Sieg gestellt und für eine kleine Vorentscheidung gesorgt:

Florian Friedrich mit einem Doppelpack – einmal per Strafstoß – und Simon Wesinger schossen die 3:0-Führung für den Favoriten heraus. Nach dem Seitenwechsel waren es dann aber die mit einem dünnen Kader angetretenen Gastgeber, bei denen unter anderen Ex-Torwart und -Trainer Korbinian Halmich im Feld auflief, die die erste Duftmarke setzten: Daniel Leuthner verkürzte in der 50. Minute auf 1:3.

Das Momentum konnte der TVS in der Folge aber nicht für weitere Tore nutzen – Quirin Milde erstickte die Stockdorfer Hoffnung auf ein Comeback bereits gut zehn Minuten später mit dem 4:1 für Aich. In der Schlussphase schraubten Kristian Paluca und Friedrich mit seinem dritten Treffer des Tages das Ergebnis in die Höhe. In der zweiten Runde des Kreispokals trifft Aich kommende Woche auf den SV Althegnenberg