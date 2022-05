TSV 1880 Starnberg: Komplettabsturz innerhalb von vier Jahren - Von der Regionalliga in die Südliga 5

Von ganz weit unten wollen die Tennis-Herren des TSV 1880 Starnberg um Nils Neumaier nächstes Jahr wieder durchstarten. © Andrea Jaksch

Es ist nur vier Jahre her, da spielten die Tennis-Asse des TSV 1880 Starnberg in der Regionalliga. Inzwischen haben sie nur noch ein Herren-Team – ganz weit unten.

Starnberg – Hans-Günther Maier erinnert sich gerne zurück. „Das waren schon tolle Zeiten, als wir eine starke Herrenmannschaft hatten und die Nummer eins südlich von München waren“, erzählt der Tennistrainer des TSV 1880 Starnberg. Es ist gerade einmal vier Jahre her, da spielte sein Verein in der Regionalliga.

Abenteuer Regionalliga wird für TSV 1880 Starnberg zum Genickbruch

Doch ausgerechnet das Abenteuer in der dritthöchsten Spielklasse Deutschlands läutete das Ende der großen Zeiten ein. Zwar konnten die Starnberger nach dem bitteren Abstieg aus der Regionalliga vermeintlich zumindest den Absturz aus der Bayernliga vermeiden. Doch zahlreiche Abgänge zwangen den TSV anschließend dennoch zum Rückzug in die Landesliga.

Darunter war auch Sebastian Prechtel, der am vergangenen Wochenende in Ägypten den ersten Titel auf der ITF-Tour feierte. Nach dem Abschied von Daniel Kunz als Kapitän versuchte Matthias Wörsching, die Lücke zu schließen. „Doch auch ich werde nicht jünger und habe nicht die Kraft und Zeit, um ein schlagkräftiges Team auf die Beine zu stellen“, sagt Wörsching. Es sei nicht nur eine Frage der finanziellen Mittel. „Es muss viel organisiert werden. Zum Beispiel müssen die ausländischen Spieler untergebracht werden. Es ist alles mit viel Aufwand verbunden“, sagt er.

Junge Mannschaft nicht stark genug für Landesliga - Überraschende Abgänge

Die Starnberger versuchten ihr Glück nach den Abgängen aller Leistungsträger mit einer jungen Mannschaft. Die war aber nicht stark genug für die Landesliga. Nach dem sang- und klanglosen Abstieg vor einem Jahr sagten weitere Spieler dem TSV 1880 überraschend Servus.

„Eigentlich wollten wir eine Liga tiefer wieder angreifen“, sagt Nils Neumaier. Der neue Spielführer der Starnberger sah sich aber schnell mit seinem Bruder Jonah ziemlich alleine auf weiter Flur. „Wir haben uns jetzt entschieden, diese Saison für Weiden zu spielen. Das ist der Verein meines Trainers“, erzählt Neumaier. Das Ziel für die kommende Spielzeit sei aber klar: „Wir wollen beim TSV wieder eine Mannschaft auf die Beine stellen.“

TSV 1880 Starnberg: Tennis-Neustart in der zweituntersten Liga

In dieser Runde besteht die einzige Herrenmannschaft vor allem aus ehemaligen Junioren des Vereins. Es ist nur noch eine Vierermannschaft, die in der Südliga 5 spielt, der zweituntersten Spielklasse. Die nächstältere Herrenmannschaft sind die Herren 55 in der Bayernliga. „Das muss sich in Zukunft wieder ändern“, fordert Coach Maier. Das sieht auch Wörsching so. „Ich werde versuchen, in der nächsten Saison eine Herren-30-Mannschaft auf die Beine zu stellen“, verkündet er. Denn nicht nur die etwas ältere Generation soll am Riedener Weg hochklassigen Tennissport zeigen.

