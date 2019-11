TSV Herrsching hat keine Angst mehr vor großen Namen

Handball

von Christian Heinrich schließen

Die Handballer des TSV Herrsching wollen in der Landesliga Süd den vierten Sieg in Folge einfahren. Gegner am Sonntag ist der TSV Ottobeuren.

Herrsching – Die Trainingsbeteiligung der Herrschinger Handballer ist in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen. Genügten in den vergangenen Jahren zwei Hände, um die anwesenden Spieler abzuzählen, versammelt sich inzwischen eine große Schar zu den Übungen, die ihr Kurt Neumaier vorgibt. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut“, berichtet der Trainer von einer neuen Lockerheit, die sich nach den vergangenen drei Siegen bei seinen Spielern breit gemacht hat. Nach acht Saisonspielen logiert der TSV auf dem zweiten Tabellenrang der Landesliga Süd.

Viel wichtiger als die Platzierung war aber die Art und Weise, wie das Team zuletzt die Kontrahenten abgefertigt hat, gegen die es früher nur selten bis nie etwas zu erben gab. „Die Jungen machen sich diese Gedanken nicht“, sagt Neumaier. Schließlich haben die Youngster im Team die Pleiten gegen die Angstgegner nie miterlebt und können deshalb vollkommen unbelastet an die Aufgaben herangehen.

Ebenso wichtig wie die Unbekümmertheit von Elias Engelhard und Co. ist für die Mannschaft das Selbstbewusstsein von Marcus Hoffmann und Tizian Maier. Die ehemaligen Fürstenfeldbrucker haben sich in der Vergangenheit mit ganz anderen Kalibern herumschlagen müssen und kennen keine Furcht vor den Rivalen des TSV in der Landesliga. Da das neue Herzstück des Herrschinger Spiels gesund ist, geht es auch den anderen Spielern prächtig.

Die gute Laune soll sich auch nach der Heimpartie am Sonntag (16.30 Uhr, Nikolaushalle ) gegen den TSV Ottobeuren fortsetzen. Die Allgäuer machen momentan keine leichten Zeiten durch. Mit 6:10 Punkten behaupten sie sich gerade mal auf dem zehnten Tabellenplatz und sind vom vorletzten Rang nur zwei Zähler entfernt. Neumaier weiß, dass der Gegner aus dem Klosterdorf angeschlagen ist: „Sie befinden sich unter ihren eigenen Erwartungen.“ Um nicht noch weiter abzurutschen, benötigt der ehemalige Bayernligist unbedingt einen Sieg am Ammersee. „Sie werden versuchen, bei uns zu gewinnen“, sagt Neumaier, der sich auf einen harten Kampf einstellt.

Sein Team kann wieder auf Aladin Huskic zurückgreifen, der seine Erkältung überwunden hat. Verzichten muss der Herrschinger Coach dagegen auf Andreas Türk, der am Sonntag privat verhindert ist.