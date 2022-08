Vier Weltmeister aus Starnberg: Zwei Duos des Bayerischen Yacht-Clubs dominieren U17-WM am Balaton

Von: Michael Grözinger

Doppelte Weltmeister aus dem Bayerischen Yacht-Club: Severin Gericke und Xaver Schwarz gewannen in der männlichen U17 die Junioren-WM, Lea Adolph und Valentina Steinlein (v.l.) behielten in der weiblichen U17 die Nase vorn. © Bayerischer Yacht-Club

Als Weltmeister in den Geburtstag hineinfeiern: Das durfte der jetzt 16-jährige Xaver Schwarz. Er ist einer von vier WM-Siegern aus dem Bayerischen Yacht-Club.

Starnberg – Ein schöneres Geburtstagsgeschenk hätte sich Xaver Schwarz nicht machen können. Als die Uhr auf Mitternacht umsprang, durfte der Segler aus dem Bayerischen Yacht-Club nicht nur seinen 16. Geburtstag feiern, sondern auch den bislang größten Titel in seiner jungen Sportlerkarriere: Nur wenige Stunden zuvor war er gemeinsam mit Vereinskollege Severin Gericke (16) am ungarischen Balaton Junioren-Weltmeister im 420er geworden.

Segeln: Vier Junioren-Weltmeister aus Starnberg

Doch damit nicht genug: Mit Valentina Steinlein und Lea Adolph brachte der BYC noch ein weiteres Team als Drittplatzierte des Gesamtfeldes aufs Podium – und als bestes Mädels-Duo krönten sich die beiden Starnbergerinnen ebenfalls zu Junioren-Weltmeisterinnen in der weiblichen U17.

Ilja Wolf ist mächtig stolz auf seine Schützlinge. „Es gab insgesamt überhaupt erst vier deutsche Weltmeister bei den 420ern, und drei davon kamen aus dem Bayerischen Yacht-Club“, sagt der Trainer, der die 420er-Klasse des Starnberger Klubs seit Jahrzehnten an die absolute Spitze im Land und nun auch in Europa geführt hat. „Die WM ist – abgesehen von Olympia – das Größte, was es gibt. Darauf arbeitet man das ganze Jahr hin“, ergänzt Wolf.

420er-WM: Für Gericke/Schwarz das i-Tüpfelchen eines tollen Sommers

Besonders für Severin Gericke und Xaver Schwarz ist der Titel das i-Tüpfelchen auf einer grandiosen Saison. Sowohl bei der Kieler Woche im Juni als auch bei der Jugend-Europameisterschaft in Vilamoura (Portugal) im Juli hatte das Duo die Silbermedaille gewonnen.

Am Plattensee segelten Gericke und Schwarz im Feld der 72 Boote aus 15 Ländern eine beeindruckende Serie: Drei Siege, drei zweite Plätze und ein dritter Rang flossen am Ende in die Wertung ein, einen vierten Platz konnten sie streichen und hatten somit am Ende beeindruckende 17 Zähler Vorsprung auf die Vizeweltmeister aus Spanien.

420er-WM am Balaton: Auch Steinlein/Adolph ungefährdet

Auch Valentina Steinlein und Lea Adolph, die von Privatcoach Riccardo de Felice betreut wurden, leisteten sich keinen echten Patzer. Einen 13. Rang konnten die beiden 16-Jährigen streichen, in die Wertung ein brachten sie zwei Siege sowie je einen zweiten, dritten, fünften, siebten und zehnten Platz.

Genau wie für Gericke/Schwarz stand auch für Steinlein/Adolph der WM-Titel bereits nach der vorletzten Wettfahrt fest. Am Ende lagen die beiden Mädchen sogar gleichauf mit den insgesamt zweitplatzierten Spaniern, die allerdings wegen eines Sieges mehr die Nase knapp vorn hatten.

Segeln: Konzentriertes und hartes Training als Basis für die WM-Siege

Der Freude im BYC-Team tat das natürlich keinen Abbruch. Schließlich wurde das einwöchige „konzentrierte und harte Training“ (Wolf) auf dem Plattensee im Vorfeld der Titelkämpfe mit zwei Weltmeistertiteln belohnt. Entscheidenden Anteil daran hatten auch die beiden anderen Starnberger Duos, die an der WM teilnahmen: Durch ihren großen Einsatz im gemeinsamen Training unterstützten Felicitas Spitz und Chiara Albani sowie Vincenzo Reuter und Lucas Schürmann die neuen Weltmeister Severin Gericke und Xaver Schwarz bei ihrem Weg an die Weltspitze.

Spitz/Albani überzeugten außerdem mit einem Rennsieg sowie Platz elf in der weiblichen U17. Insgesamt landeten die WM-Debütantinnen auf Rang 31. Reuter/Schürmann, die in der Klasse Men/Mixed an den Start gehen mussten, wurden dort als zweitbestes deutsches Team 55. unter 111 Booten.

mg