WM-Erlebnisse und Traum von Olympia: BYC-Duo in Kanada Sechster - Catherine Bartelheimer überzeugt

Von: Michael Grözinger

Starker Endspurt mit Rang sechs belohnt: Jakob Meggendorfer (r.) und Andreas Spranger aus dem Bayerischen Yacht-Club fuhren bei der 49er-Weltmeisterschaft in Halifax ihren größten Karriereerfolg ein. © Sailing Energy

Mit starken Ergebnissen sind die Landkreis-Teilnehmer von der Segel-WM der schnellen olympischen Bootsklassen heimgekehrt. Die Weltspitze ist in Schlagdistanz.

Starnberg/Inning/Tutzing – Die Seglerinnen und Segler aus dem Fünfseenland haben sich bei den Weltmeisterschaften der drei schnellen olympischen Bootsklassen – 49er, 49er FX und Nacra 17 – im kanadischen Halifax großartig verkauft. Am besten schnitten Jakob Meggendorfer und Andreas Spranger aus dem Bayerischen Yacht-Club ab. Bei der 49er-WM feierte das Starnberger Duo seinen bislang größten Karriereerfolg: Die Crew landete als bestes deutsches Team auf Rang sechs.

Im Feld der 65 Skiff-Teams aus 23 Ländern fuhren der 26-jährige Steuermann Meggendorfer und sein 25-jähriger Vorschoter Spranger in den 15 regulären Wettfahrten starke Ergebnisse ein. Nach zwei frühen dritten Plätzen hatten die beiden eine kleine Durststrecke mit vielen zweistelligen Platzierungen, ehe sie sich mit einem famosen Endspurt und den Rängen vier, drei und zwei in den Wettfahrten 13 bis 15 noch auf den zwischenzeitlichen siebten Platz nach vorne schoben.

Meggendorfer/Spranger „superhappy“ mit WM-Platz sechs

Auch im anschließenden Medaillenrennen präsentierte sich das Duo konzentriert und angriffslustig. Mit sehr guter Positionierung in drehenden Bedingungen kam die BYC-Crew als Dritte ins Ziel, rückte dadurch im Abschlussklassement noch einen Platz nach vorne und errang ihr erstes Top-Ten-Ergebnis bei Weltmeisterschaften.

„Endlich konnten wir auch bei einer WM bis zum Ende zeigen, was wir können. Wir sind superhappy und auch erleichtert“, sagte Meggendorfer. „Jetzt hoffen wir, Konstanz reinbringen und weitere Top-Ten-Platzierungen erreichen zu können. Dafür war und ist unsere Trainingsgruppe der letzten Jahre extrem wertvoll“, ergänzte der Starnberger Steuermann. „Wir haben uns gegenseitig nach vorne pushen können und freuen uns auch für Linov und Max.“ Linov Scheel und Max Stingele vom Kieler Yacht-Club hatten in Kanada in der Endabrechnung als zweitbestes deutsches Team auf Rang 13 gelegen.

Trainer Max Groy über Starnberger Duo: Gesamtpaket stimmt

Trainer Max Groy fügte an: „Bei Jakob und Andreas stimmt das Gesamtpaket schon lange: Speed, Taktik, Strategie und die Kommunikation untereinander – es hätte kaum besser laufen können.“ Die beiden deutschen Topteams hätten gezeigt, „dass sie nachrücken können und auf Augenhöhe agieren, wenn andere einmal nicht performen. Die Spitze ist im 49er breiter geworden“, so Groy. „Es gibt mehr Teams, die Medaillen gewinnen können. Das gilt auch für unsere Trainingsgruppe.“

Als Teil der besten deutschen Crew im Feld der Frauenklasse 49er FX landete Catherine Bartelheimer vom Segelclub Inning bei der WM auf dem 15. Platz. Gemeinsam mit Steuerfrau Inga-Marie Hofmann aus dem Düsseldorfer Yachtclub verkaufte sich die 22-Jährige großartig in dem 36 Boote großen Starterfeld.

Catherine Bartelheimer hält Fahne für den Ammersee hoch

An einem Tagessieg schrammten Hofmann/Bartelheimer zweimal nur knapp vorbei: In der sechsten von 16 Wettfahrten wurden sie Zweite, in der neunten landeten sie auf Rang drei. Als drittes Topergebnis brachte das Duo einen vierten Platz aus der zweiten Wettfahrt in die Gesamtwertung ein. Einen 30. Rang konnten die Deutschen streichen.

Glücklich über Platz 15 bei der WM: Catherine Bartelheimer (l.) vom Segelclub Inning und Steuerfrau Inga-Marie Hofmann (Düsseldorfer Yachtclub). © Felix Diemer

„Wir sind grundsätzlich superzufrieden mit unserem 15. Platz“, sagte Steuerfrau Hofmann. „Es war für uns die erste Senioren-Weltmeisterschaft, eine spannende und coole Erfahrung. Die dann als bestes deutsches FX-Team abschließen zu können, war toll.“

Bartelheimer: Traum von Olympia 2024 in Frankreich lebt

Die WM zeige auch, dass mit Blick auf die olympischen Wettkämpfe in Marseille im Rahmen der Spiele von Paris 2024 durchaus Chancen bestünden. „Den Weg wollen Cathi und ich dann auch zusammen gehen. Wir denken, dass unsere Chancen da ganz gut stehen“, so die 21-jährige Düsseldorferin. „Wir sind eine superstarke Trainingsgruppe und können uns gegenseitig gut pushen.”

Nadine Böhm aus dem Deutschen Touring Yacht-Club (Tutzing) war mit Vorschoterin Lena-Marie Weißkichel (Württembergischer Yacht-Club) im Feld der 49er FX chancenlos. Schlussendlich belegte das Duo mit einem zehnten Rang als beste Einzelplatzierung in der Gesamtwertung Position 30.

