Eine Hand an Play-off-Platz sechs: Letztes Zwischenrunden-Spiel für WWK Volleys Herrsching

Einer von nur zwei Spielern, die gesetzt sind, ist Libero Ferdinand Tille. © WWK Volelys

Die WWK Volleys Herrsching brauchen nur einen Punkt gegen Königs Wusterhausen, um Play-off-Platz sechs zu sichern. Ein wichtiger Schritt im Hinblick auf das Viertelfinale.

Herrsching – Vor dem finalen Zwischenrunden-Spiel gibt sich Max Hauser fast schon tiefenentspannt. Das kann der Coach der WWK Volleys Herrsching auch. Vier der bisherigen fünf Partien in der neu geschaffenen Zwischenrunde konnten die Ammerseer gewinnen. Zum Abschluss empfängt der Volleyball-Bundesligist am Sonntag, 15 Uhr, die Netzhoppers Königs Wusterhausen. Das Duell findet im Münchner Audi Dome statt.

„Das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel“, sagt Hauser. Die Bilanz, aber auch die Formkurve sprechen klar für die Hausherren aus Herrsching. Mit 14 Punkten steht der selbst ernannte Geilste Club der Welt (GCDW) auf dem zweiten Platz in der unteren der beiden Vierergruppen, die Netzhoppers folgen mit zwölf Zählern auf Rang drei. Das bedeutet, dass sich die Herrschinger sogar eine 2:3-Niederlage leisten könnten, um Gesamtrang sechs für die Play-offs zu behaupten. Auf derlei Spielereien will man sich am Ammersee freilich nicht verlassen. Zumal die Gastgeber ja auch das neue Münchner Heimpublikum nicht vergrätzen möchten.

WWK Volleys Herrsching: Nur zwei Spieler sind gesetzt

Hauser zeigt sich mit dem Trainingseifer seiner Spieler sehr zufrieden: „Das gefällt mir in den letzten Wochen sehr gut.“ Da alle Spieler fit und einsatzbereit sind, könne sich auch keiner zurücklehnen. Über seine Startformation sagt der Coach der WWK Volleys daher: „Ich habe die Qual der Wahl.“ Bis auf Zuspieler Luke Herr und Libero Ferdinand Tille kann sich keiner sicher sein, ob er spielt oder auf der Ersatzbank sitzt.

Zu Beginn der Zwischenrunde gab Hauser zudem den beiden Außenangreifern Tim Peter und Jordi Ramon den Vorzug, Jori Mantha musste mit einer Reservisten-Rolle vorliebnehmen. Dann schwächelte Peter, plötzlich fand sich der Kapitän auf der Bank wieder. Auf der Diagonalen wechselte Hauser zwischen Jonas Kaminski und Philipp Schumann hin und her. Zuletzt überzeugte Schumann, der Neuzugang aus Haching. In der Mitte haben Dorde Ilic und Luuc van der Ent knapp die Nase vor Iven Ferch vorn.

Play-offs: Herrsching träfe nach aktuellem Stand auf UV Frankfurt

Nach aktuellem Stand würden die Herrschinger als Sechster in der am 12. März beginnenden Play-off-Serie auf den Dritten, die United Volleys Frankfurt, treffen. Anders als gegen Liga-Dominator Berlin Recycling Volleys, die Powervolleys Düren oder den deutschen Rekordmeister und -pokalsieger VfB Friedrichshafen rechnen sich die Herrschinger gegen die Hessen Chancen aufs Erreichen des Halbfinals aus. Ähnlich denkt aber auch der sonntägliche Gegner der WWK Volleys. Die Brandenburger müssten aktuell gegen die zweitplatzierten Dürener antreten. Die Powervolleys ließen erst am Mittwoch aufhorchen, als sie Berlin in dessen Volleyball-Tempel mit 3:1 besiegten.

Für die Zwischenrunde hat sich Königs Wusterhausen prominent verstärkt. Ganz zum Zug kam Ex-Nationalspieler Denis Kaliberda aber bisher noch nicht. Dafür setzen andere Angreifer die Akzente: Mit Brandon Rattray (79 Angriffspunkte) und Theo Timmermann (64) haben die Netzhoppers gleich zwei Spieler in den Top Drei der Liga, Herrschings Tim Peter und Jodi Ramon rangieren mit 46 beziehungsweise 44 Punkten auf den Plätzen sieben und acht.

