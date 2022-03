„Sehr gute Saison“ mit Drama-Ende: WWK Volleys Herrsching ziehen Bilanz

Teil einer größeren Personalrochade bei den WWK Volleys: der aktuelle Cheftrainer der Herrschinger Bundesliga-Volleyballer, Max Hauser. © Erwin Hafner

Nach dem dramatischen Play-off-Aus zieht Max Hauser von den WWK Volleys Herrsching eine positive Saisonbilanz. Er wird Geschäftsführer, bleibt dem Trainerteam aber erhalten.

Herrsching – Sucht man im Duden nach dem Wort Dramatik, könnte dort als Erstes „WWK Volleys Herrsching“ stehen. Wie in der Vorsaison schieden Bundesliga-Volleyballer auch heuer denkbar knapp im Play-off-Viertelfinale aus. Vor Jahresfrist hieß es zweimal 2:3 gegen Lüneburg, diesmal kämpften sich Kapitän Tim Peter und Co. sogar in ein drittes Spiel, welches am vergangenen Samstag 2:3 verloren ging. Zum siebten Mal in Folge war für die Herrschinger somit im Viertelfinale Endstation.

Play-offs: Enttäuschung bei WWK Volleys Herrsching „immer noch sehr groß“

„Ich hätte noch sehr gerne gegen Berlin gespielt“, sagte Tim Peter. Auch wenn zwischenzeitlich einige Tage vergangen sind, ist „die Enttäuschung immer noch sehr groß“. Der Kapitän höchstpersönlich beendete mit einem Schmetterball ins Aus unfreiwillig die Saison. Eine Saison geprägt von Höhen und Tiefen.

In der Hauptrunde hatten die Herrschinger mit Verletzungssorgen zu kämpfen, spielerisch lief nicht sonderlich viel zusammen. Diagonalangreifer Samuel Jeanlys konnte nur gelegentlich Akzente setzen. Insgesamt war der 23-Jährige eher ein Fehlgriff. Nur fünf der 15 Partien konnten die Herrschinger für sich entscheiden. In der Zwischenrunde lief es dann deutlich besser.

WWK Volleys Herrsching: Sensationelle Zwischenrunde und bitteres Play-off-Aus

Der nach Frankreich abgewanderte Jeanlys wurde durch Philipp Schumann ersetzt. Und auch die aus dem Lazarett zurückgekehrten Spieler näherten sich wieder ihrem Topzustand. Fünf der sechs Partien der neu geschaffenen Zwischenrunde gewann die Mannschaft von Coach Max Hauser. Entsprechend zuversichtlich gingen die Ammerseer in die Play-offs, wo man sich dann letztlich aber der größeren spielerischen Qualität des VfB Friedrichshafen beugen musste. Dennoch: „Es war eine sehr gute Saison“, sagte Hauser.

Auch das leidige Thema Corona machte dem Klub zu schaffen. Immer wieder neue Regeln verhinderten sicherlich einen höheren Fan-Zuspruch. Aber die 2100 Zuschauer, die zum zweiten Play-off-Spiel gegen Friedrichshafen in den Münchner Audi Dome strömten, bedeuteten nicht nur Vereinsrekord, sondern auch ein Zeichen, wo es ab kommendem Herbst zuschauertechnisch hingehen kann.

WWK Volleys Herrsching: Personalrochaden in Trainer- und Führungsebene

Hauser, seit mehr als 30 Jahren im Verein und in der Bundesliga der dienstälteste Übungsleiter, wird in den kommenden Wochen Teil einer größeren Personalrochade sein. Nicht nur im Spielerkader wird es Veränderungen geben, auch im Management stehen Wechsel bevor. Zum 31. März wird Fritz Frömming seinen Stuhl als Mitgesellschafter der Spielbetriebs-GmbH räumen, die Anteile des 59-Jährigen werden Dr. Andreas Kugler (Mannschaftsarzt) und Jonas Kaminski (Diagonalangreifer) übernehmen.

Hauser selbst steigt zum Geschäftsführer auf. Der 38-Jährige wird zwar weiterhin als Trainer fungieren, aber zukünftig eher aus der zweiten Reihe. Der Nachfolger steht dem Vernehmen nach bereits fest, die Verkündigung soll in den kommenden Tagen erfolgen.

