Momentum trägt WWK Volleys Herrsching zum Sieg im Play-off-Viertelfinale gegen VfB Friedrichshafen

Erfolgreiche Einwechslung: Jonas Kaminski kam zum zweiten Satz und tat dem Spiel der zuvor schwächelnden WWK Volleys Herrsching gemeinsam mit Tim Peter gut. © WWK Volleys

Den WWK Volleys Herrsching fehlt noch ein Erfolg über den VfB Friedrichshafen zum historischen Einzug ins Play-off-Halbfinale. Das erste Spiel gewann die Hauser-Crew 3:2.

Herrsching – Es war wieder einer dieser magischen Samstagabende. Die WWK Volleys Herrsching rangen in einem packenden Duell den VfB Friedrichshafen im ersten Spiel der Play-off-Viertelfinalserie mit 3:2 (17:25, 31:29, 24:26, 25:19, 15:10) nieder. Am Freitag hat der Volleyball-Bundesligist vom Ammersee die Chance, mit einem Sieg im zweiten Spiel ins Meisterschaftshalbfinale einzuziehen.

Fast schon geschäftsmäßig nüchtern bewertete Coach Max Hauser den überraschenden Erfolg: „Es war ein Spiel ganz nach meinem Geschmack.“ Ferdinand Tille ergänzte: „Wir sind über die Emotionen ins Spiel gekommen.“ Während die knapp 20 mitgereisten Herrschinger Fans am Spielfeldrand regelrecht steil gingen, blieben die Volleyballer ganz Profis. Es schien, als sei ihnen noch nicht recht bewusst, dass sie gerade den amtierenden Deutschen Pokalsieger geschlagen hatten.

VfB: Mark Lebedew faltet sein Team nach der Pleite zusammen

Auf der anderen Seite des Netzes faltete Mark Lebedew seine Mannschaft ordentlich zusammen. „Wir haben gut angefangen und das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Dann haben wir den Fuß vom Gaspedal genommen und schmerzhaft vor Augen geführt bekommen, dass andere Mannschaften auch Volleyball spielen können“, resümierte der VfB-Coach.

Das Südderby bot alles, was ein Volleyballspiel haben muss: Spannung, spektakuläre Ballwechsel, viele Emotionen und fünf Sätze. Das einzig Ernüchternde war die Zuschauerzahl. Gerade einmal 250 Besucher waren in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Bei voller Auslastung würden bis zu 6500 Zuschauer hineinpassen. Und die Anwesenden wurden immer ruhiger, je mehr sich das Spiel dem Ende neigte. Zu hören waren nur noch die knapp 20 Schlachtenbummler vom Ammersee, die ihr Team feierten.

Qual der Wahl? Hauser und Herrsching wechseln früh - und erfolgreich

Bei der Personalauswahl hatte Hauser mit seinen Entscheidungen mal wieder die viel zitierte Qual der Wahl bestätigt. Auf Diagonal startete Philipp Schumann, auf Außen Jori Mantha und Jordi Ramon. Allerdings musste sich der Coach frühzeitig selbst korrigieren. Der Spanier hatte keinen sonderlich guten Tag erwischt und wurde Ende des ersten Satzes durch Kapitän Tim Peter ersetzt. Auch bei Schumann lief es nicht rund. Ab dem zweiten Satz übernahm Jonas Kaminski für ihn.

Das Spiel glich einer Achterbahnfahrt der Gefühle. Im ersten Satz erwischten die Gastgeber den besseren Start, Herrsching zeigte sich sichtlich beeindruckt. Dem frühen Rückstand lief man den gesamten Satz über hinterher. Im zweiten Umlauf ging es zunächst so weiter. Auch weil Herrsching – mal wieder – an der Aufschlaglinie schwächelte.

Scharmützel zwischen Dorde Ilic und Lucas van Berkel löst Rudelbildung aus

Doch die eingewechselten Kaminski und Peter taten dem Spiel gut. Ein ums andere Mal zeigte der Kapitän nach einer gelungenen Aktion seinen Bizeps. Tille glänzte als emotionaler Leader. Die WWK Volleys befreiten sich mehr und mehr aus ihrer Lethargie und schwangen sich zu einem wahren Comeback auf. „Auch weil wir die Nervosität abgelegt haben“, wie Hauser meinte. Mit einem blitzsauberen Ass besorgte Dorde Ilic den Satzgewinn.

Ähnlich knapp verlief der dritte Durchgang, den sich die Häfler krallten. Hitzig wurde es Mitte des Satzes. Ilic pflückte einen Angriff von VfB-Mittelblocker Lucas van Berkel runter und warf seinem Gegenüber noch einen eiskalten Blick zu. Sekunden später standen sich Herrschings Serbe (2,08 Meter) und der Kanadier in Diensten des VfB (2,10) Nase an Nase am Netz gegenüber, es entwickelte sich eine kleine, im Volleyball eher unübliche Rudelbildung. Nach einigen Sekunden beruhigten sich die Gemüter aber wieder.

WWK Volleys Herrsching drehen das Spiel mit überragendem Jori Mantha

Die Gäste glaubten noch an die Überraschung. Der VfB, dem Zuspieler Dejan Vincic verletzungsbedingt fehlte, ließ nach. Herrsching steigerte sich, war im Aufschlag und vor allem in der Annahme deutlich präsenter und hatte in der Folge im Angriff fast schon leichtes Spiel. Immer wieder schlugen die WWK Volleys clever den hochgeschossenen Häfler-Block an. Nach Gewinn des vierten Satzes hatten die Ammerseer das Momentum auf ihrer Seite und ließen sich den Sieg nicht mehr entreißen. Ein Aufschlagfehler von Lucian Vincentin besiegelte nach 137 Minuten den Sieg.

Überragender Angriffsspieler aufseiten der WWK Volleys war Mantha. Der Kanadier erzielte 23 Angriffspunkte (51 Prozent) und verdiente sich die goldene MVP-Medaille. Kaminski (16 Punkte), Peter (14) und Ilic (11) kamen auch auf zweistellige Werte. In der Annahme überzeugte ebenfalls Mantha (67 Prozent). Eine sehr solide Vorstellung lieferte zudem Luke Herr. Der kanadische Zuspieler erzielte selbst sechs Angriffspunkte und bediente alle seine Angreifer mustergültig.

Volleyball-Bundesliga: Historische Chance für Herrsching im Audi Dome

Am kommenden Freitag, 19.30 Uhr, steigt im Münchner Audi Dome das Rückspiel. Dann bietet sich den Herrschingern die historische Chance auf den Einzug ins Play-off-Halbfinale. Die Favoritenrolle liegt trotzdem weiter bei Friedrichshafen. Hauser: „Sie haben die erfahreneren Spieler.“ Was aber nicht immer etwas heißen muss, wie man am Samstag gesehen hat.

