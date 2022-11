100 Jahre Skiclub Bad Wiessee: Launiger Gala-Abend begeistert die Gäste

In 100 Jahren Skiclub-Geschichte eintauchen konnten die Gäste der großen Jubiläumsgala im Gasthof zur Post in Bad Wiessee. © Sabine Kirchmair

Geheime Akten, Anekdoten, Erinnerungen und eine „Wiederauferstehung“ – die Feier des Skiclubs Bad Wiessee zum 100. Vereinsgeburtstag ließ wahrlich nicht viel aus.

Bad Wiessee – Geheime Akten, Anekdoten, Erinnerungen und eine „Wiederauferstehung“ – die Feier des Skiclubs Bad Wiessee zum 100. Vereinsgeburtstag ließ wahrlich nicht viel aus. Mehr als 100 Gäste, darunter Vertreter des Bayerischen Landes-Sportverbandes, des Skiverbandes Oberland, der benachbarten Skiclubs, aus der Politik und Ehrenmitglieder sowie ehemalige Vorsitzende und Aushängeschilder feierten jetzt im Gasthof Zur Post und bescherten diesem damit einen letzten Gala-Abend zum Abschied von Wirt Kurt Geiß.

„I bin’s! I bin obikumma, um meinem Verein zum 100. zu gratulieren“, polterte Paul Krones plötzlich auf die Bühne, mitten in der Rede des neuen Vorsitzenden Andreas Halemba. Krones, der langjährige Bürgermeister von Bad Wiessee (1965 bis 1984) und ebenso langjährige Vorsitzende des Skiclubs (1954 bis 1983), der 1994 verstarb, war – mit Glatze, Brille, dickem Kissen-Bauch und klobigen Skistiefeln – erst auf den zweiten Blick als der ehemalige SC-Präsident Wolfgang Sprenger zu erkennen. Die Überraschung war gelungen. Aus einer großen Holzkiste zerrte er so manche Anekdote aus den Geheimakten des Archivs hervor.

Die erste ging gleich in Richtung Halemba. „Des is a ganz a Gewissenhafter!“, rief Sprenger alias Krones. Beim Europacup 2000 am Sonnenbichl bekamen damals die Helfer eingebläut, ja niemanden ohne Startnummer auf die Rennstrecke zu lassen. „Dass der Europacup-Führende koa Startnummer hod sondern a gelbes Trikot, des ham mia ja net wissen kenna, oda? Oiso hod da Halemba Andi keinen Geringeren als Manfred Pranger net starten lassen. De Österreicher san Kopf gstandn“, erzählte Sprenger alias Krones unter großem Gelächter der Gäste.

Es waren viele nachdenkliche, nette und amüsante Anekdoten aus 100 Jahren, die der ehemalige Vorsitzende Revue passieren ließ. Damals, als Paul Krones 1964 eine Bergfahrt mit der Wallbergbahn noch von 3,80 auf zwei D-Mark für seine Skifahrer runterhandelte und im Gegenzug anbot, die Mitglieder würden beim „Neuschnee-Rutschen“ am Glaslhang helfen. Oder als Krones 1979/1980 beim Neubau der Skihütte die amerikanischen Soldaten in der Tölzer Flintkaserne schriftlich um Unterstützung bat – und das in astreinem Bayerisch-Englisch: „We are in the mountain-area of Fockenstein“, wie Krones alias Sprenger aus dem Brief an General Baker vorlas.

Einen besonderen Auftritt bei der Gala hatten (Foto l.) SC-Präsident Wolfgang Sprenger und Ex-Skicrosserin Alexandra Grauvogl. © Steffen Gerber

Freilich blickte auch Andreas Halemba zurück auf die Vereinsgeschichte. Und hier wurde vor allem die Vielseitigkeit des SC Bad Wiessee in den vergangenen Jahrzehnten deutlich. Auch wenn sie oft nur ein paar Jahre Bestand hatten, kann der Skiclub in seiner Historie neben Ski alpin, Ski nordisch oder Eisstockschießen tatsächlich auch auf Sparten wie Skibob, Freestyle, Snowboard, Wandern, Versehrtensport und Schlittenhunderennen verweisen. Und auch hier feierten die Wiesseer mitunter große Erfolge. Josef Estner wurde in den 1970er-Jahren viermaliger Weltmeister im Skibob. Unvergessen Hans Brunbauer, der im Versehrtensport Titel um Titel holte. Horst Möhwald im Langlauf, Andreas Zimmermann im Freestyle oder Alexandra Grauvogl und Simon Stickl im Skicross: Immer wieder war der SC im internationalen Sportgeschehen vertreten. Sogar ihre eigene Skisprungschanze bauten die Wiesseer: 1926 die erste, 1959 dann – mit den Tal-Skiclubs – die zweite am Ringberg.

Unvergessen sind aber auch die legendären Veranstaltungen des SC Bad Wiessee. 1968 der Para-Ski-Cup, eine Kombination aus Skifahren und Fallschirmspringen. Das Skiderby der Sportprominenz, der Wiesseer Nachttorlauf, zog viele Stars, Sternchen und Zuschauer an den Sonnenbichl. Rosi Mittermaier, Willy Bogner, Toni Sailer – viele große Namen waren dort am Start. 1982 schlug der SC ein ganz neues Kapitel auf, das des Weltcups: der erste Weltcup-Slalom am Sonnenbichl. Sieger war kein Geringerer als Ingemar Stenmark. 1985 der zweite Weltcup – diesmal gewann Marc Giradelli. Legenden.

Ebenso legendär: die Waldfeste des SC, die in den letzten Jahren vom Sonnenbichl nach Abwinkl zurückgezogen sind. „Sie sind einfach wichtig, um die Vereinskasse aufzubessern“, stellte Halemba fest. Ein genauso wichtiger Schritt erfolgte 2010: die Gründung des Fördervereins Schneesport im Tegernseer Tal. Die fünf Talvereine SC Bad Wiessee, SC Kreuth, SC Rottach-Egern, SV Tegernsee und SC Ostin schlossen sich damals zusammen, um den Sonnenbichl vor der Stilllegung durch die Gemeinde zu retten. Mit Unterstützung der Talgemeinden schafften sie es, dem Nachwuchs einen wichtigen Trainingshang zu erhalten. Und: Sie erhielten damit auch den Mythos Sonnenbichl. Denn 2011, als die Weltmeisterschaften in Garmisch-Partenkirchen stattfanden, trainierten internationale Stars wie Tina Maze dort genauso wie das deutsche Aushängeschild Viktoria Rebensburg.

Es war die Gemeinschaft, die den SC all die Jahre getragen hat – im Verein wie im Tal. „Allein hätten wir das nicht geschafft“, sagte Halemba. „Und stark wird man nur in der Gemeinschaft“, ergänzte Wolfgang Sprenger, diesmal ganz ohne sein Alias.

Sabine Kirchmair