Lea Mehringer läuft deutsche Jahresbestzeit

Lea Mehringer arbeitet weiter an ihrem Status als Ausnahmetalent: Bei ihrer Premiere über 100 Meter Hürden lief sie auf Anhieb deutsche Jahresbestzeit.

Landkreis – Mit starken Leistungen präsentierten sich die Landkreis-Leichtathleten beim Bayerntop-Meeting in Germering. Mit über 500 Teilnehmern aus Bayern, Hamburg, Westfalen, Österreich, Italien und der Ukraine war das beliebte Sportfest wieder ausgezeichnet besucht.

In einer überragenden Form präsentierte sich bei diesem Klassiker Lea Mehringer vom TSV Schaftlach in der weiblichen U18, obwohl die Vorbereitung nicht perfekt war. „Wir absolvieren eigentlich erst seit ein paar Tagen wieder Läufe mit Spikes, zumal das zuvor nicht möglich war“, erzählte Trainerin Margret Gremm. Einige Verletzungsprobleme und Blockaden hinderten Mehringer an einem normalen Programm auf der Laufbahn. Dies schien der hochtalentierten Athletin aber nicht geschadet zu haben. Im Gegenteil: Mit nur drei Trainingseinheiten pro Woche ist die 15-Jährige weit unter dem Durchschnitt ihrer Konkurrentinnen. Ob dies der Schlüssel zum Erfolg ist?

Mehringer siegt auch über 200 Meter

In Germering gab es zumindest eine klare Antwort über 100 Meter Hürden: Ungesetzt wurde ihr die undankbare Außenbahn zugelost. Auch wenn die LGO-Athletin deshalb ein wenig den Kopf hängen ließ, motivierte sie ihre Trainerin zu einem überragenden Saison-Einsteig. Mit 13,95 Sekunden spurtete Mehringer bei ihrer Premiere auf dieser Distanz nicht nur zum überlegenen Sieg über die 76 Zentimeter hohen Hindernisse gegen die deutsche Hallen-Vize-Meisterin im Fünfkampf, Sofie Gröninger (LG Sempt/ 14,49). Oben drauf schaffte sie eine echte Sensation: Mit ihrer Zeit katapultierte sie sich auf den ersten Platz in der aktuellen deutschen Jahresbestenliste. Mit der Bestzeit führt sie vor Pia Meßing (TV Gladbeck/13,98) und Vanessa Weise (SV Halle (14,08). Trainerin Gremm konnte es kaum fassen – genaue Beobachter sahen ein Freudentränchen.

Die zweite Sensation ließ nicht lange auf sich warten, denn Mehringer versuchte sich auch erstmals über 200 Meter. Erneut wurde ihr die Außenbahn zugelost – oben drauf im schwächsten Lauf des Tages. Doch davon ließ sie sich nicht verunsichern und spulte die anspruchsvolle Distanz herunter: Das Ziel überquerte sie nach 25,18 Sekunden und feierte den Sieg gegen die favorisierte Anna Becker von der LG Stadtwerke München (25,29). Auch hier kletterte Mehringer weit nach oben in der deutschen Rangliste: als Vierte und zweitbeste Bayerin. Mit einer besseren Bahn und gegen eine gute Konkurrenz ist hier noch sehr viel möglich. Führend ist über 200 Meter Holly Okuku von der GSV Eintracht Baunatal mit 23,62 Sekunden.

Zeug siegt und wird zweimal Zweite

In Germering war auch Sabrina Zeug von der SG Hausham in den Frauen-Wurf-Disziplinen am Start. Die erfahrene Athletin gewann den Diskuswurf mit 44,42 Metern vor der Ex-Junioren-WM-Teilnehmerin Evi Weber (TSV Erding/39,07). Hauchdünne Zweite wurde sie im Kugelstoß-Finale: Mit 13,06 Metern unterlag sie ihrer langjährig geschätzten Rivalin Christina Scheffauer (Innsbrucker AC/13,19). Zweite wurde sie auch im Speerwurf mit 39,24 Metern.

Völlig überraschend trug sich der erst 14-jährige Leo Kirchhoff gleich zweimal in die Siegerlisten der M14 ein. Der Athlet von der SG Hausham gewann den 100 Meter-Lauf mit 13,52 Sekunden ebenso wie den Weitsprung mit 4,70 Metern. Nur im Hochsprung landete er auf dem zweiten Rang mit 1,40 Metern. Seine Vereinskameradin Irma Liliane Fell verbuchte den dritten Rang im Hochsprung der U18 mit 1,58 Metern. Sechste wurde hier Katharina Bauer mit 1,43 Metern, sie sicherte sich zugleich den fünften Platz über 100 Meter Hürden mit 15,89 Sekunden. Auf den sechsten Rang kam auch Laura Klett vom TuS Holzkirchen im W14-Hochsprung mit 1,35 Metern, im Weitsprung wurde sie mit 4,44 Metern Achte.

Hochkarätiger Konkurrenz gegenüber sah sich Luca Haller aus Holzkirchen in seinem ersten U20-Rennen. Über 200 Meter stand der Athlet der LG Stadtwerke München der bayerischen Elite gegenüber und wusste zu überzeugen. Beim Sieg von Advait Nair (LG Regensburg/22,25) belegte Haller mit 23,47 Sekunden den fünften Platz und verbesserte seine Bestzeit um sieben Hundertstelsekunden.

Weitere Ergebnisse: Weibliche U18: 100 Meter Hürden: 7. Irma Liliane Fell (SG Hausham) 17,47; Weitsprung: 9. 4,80.