19. Tegernseelauf: Größte Sportveranstaltung im Landkreis findet wieder statt

Die 5000er-Marke will Peter Targatsch nach zwei Jahren Zwangspause beim Tegernseelauf wieder knacken. © THOMAS PLETTENBERG

Der Tegernseelauf ist zurück. In der 19. Auflage will die größte Sportveranstaltung im Landkreis Miesbach wieder die Marke von 5000 Teilnehmern knacken.

Gmund – Nach zwei Jahren Zwangspause heißt es am Sonntag, 18. September, wieder: „Links die Berge, rechts der See“, das traditionelle Motto des Tegernseelaufs. Die 19. Auflage der größten Sportveranstaltung im Oberland geht ab 10.30 Uhr im Tegernseer Tal über die Bühne, Start und Ziel ist wie jeher Gmund. Erwartet werden wieder rund 5000 Läuferinnen und Läufer, klein und groß, jung und alt.

„Momentan rechnen wir nicht mit coronabedingten Einschränkungen“, sagt Veranstalter Peter Targatsch. Die vergangenen zwei, fast drei Jahre seit dem letzten Tegernseelauf 2019 seien sehr hart gewesen. Umso größer waren Überraschung und Freude, als alle 350 Helfer, unter anderem von Polizei, Vereinen, Feuerwehren, Rettungskräften, sofort wieder mit im Boot waren. Auch die Sponsoren, allen voran das Münchner Sporthaus Schuster als Titelsponsor, hielten dem Tegernseelauf die Treue, und so konnte Targatsch mit freiem Rücken planen. „Wir wollen einfach Bewährtes wieder optimal hinbekommen“, sagt der Gmunder, für den die 19. Auflage zugleich eine Art Neustart ist nach zwei Jahren Zwangspause. Noch sind sogar Plätze frei bei der größten Sportveranstaltung im Landkreis. Corona und die Wirtschaftskrise hätten die Teilnehmer vorsichtiger werden lassen, vermutet Targatsch. Er gehe aber schon davon aus, dass die 5000er-Marke am Sonntag wieder erreicht werde.

Start um 10.30 Uhr am Gmunder Bahnhof

An den Strecken wurde nichts geändert: Neben dem Halbmarathon einmal rund um den See habe man wieder eine Zehn-Kilometer-Distanz im Angebot. Auf den Nachwuchs warten fünf beziehungsweise eineinhalb Kilometer. Wer sich anmelden möchte, kann dies bis heute, Donnerstag, auf www.tegern seelauf.de oder am Wochenende 17. und 18. September direkt am Start- und Zielgelände rund um den Gmunder Bahnhof tun.

Ein Wiedersehen wird es am Sonntag mit der bekannten Langstreckenläuferin Anna Hahner geben. Bereits 2013 war sie mit ihrer Schwester Lisa, als Testimonials für einen der Hauptsponsoren Adidas, in Gmund am Start. Erwartungsgemäß gewannen die beiden den Halbmarathon über 21,1 Kilometer in einer Zeit von 1:17:23 Stunden, liefen damals Hand in Hand ins Ziel. 2015 stellte Anna Hahner ihre Halbmarathon-Bestzeit von 1:13:12 Stunden auf, 2016 ging es für die Zwillinge zu den Olympischen Sommerspielen nach Rio de Janeiro. Seit 2019 wohnt die 32-Jährige in Übersee am Chiemsee, für sie wird ihr Auftritt am Tegernsee also ein Heimspiel.

Um 10.30 Uhr fällt der Startschuss für die rund 5000 Läuferinnen und Läufer. Gegen 10.47 Uhr werden die ersten auf der langen Strecke am Rathaus in Tegernsee erwartet, ab 11 Uhr in der Seestraße in Rottach-Egern, ab 11.20 Uhr an der Seepromenade in Bad Wiessee. Wie in den Jahren zuvor werden die Teilnehmer rund um den See von so manchen Fan-Nestern und Trommel-Combos angefeuert. Die ersten Finisher des Halbmarathons dürften gegen 11.40 Uhr das Ziel am Bahnhofsgelände in Gmund erreichen.

