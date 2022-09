24 Jahre Erster Vorsitzender: Albert Meier übergibt beim SC Rottach-Egern an Christian Schiffmann

Teilen

In vertrauenswürdige Hände übergibt Albert Meier (l.) die Führung des SC Rottach-Egern nach 24 Jahren. Neuer Vorsitzender ist Christian Schiffmann. © Tatjana Datzer

Nach 24 Jahren als Erster Vorsitzender des SC Rottach-Egern gibt Albert Meier den Staffelstab an Christian Schiffmann weiter.

Rottach-Egern – Das Jahr 1998 war geschichtsträchtig. Japan stellte den Game Boy vor, der FC Kaiserslautern wurde deutscher Fußballmeister, Rot-Grün beendete in der Politik die Ära Helmut Kohl und der Skiclub Rottach-Egern wählte mit Albert Meier einen neuen Ersten Vorsitzenden. Ein Verein der damals wie heute als Schwergewicht in der deutschen Wintersportszene gilt. Nun folgt die Stabübergabe. Meier nimmt sich mit 58 Jahren selbst aus der Hauptverantwortung und übergibt die Geschicke an Christian Schiffmann. „Wir haben schon immer intensiv versucht, unserer gesellschaftlichen und sportlichen Verantwortung gerecht zu werden“, erklärt Christa Winkler. Sie hat sich als einzige aus der vierköpfigen Vorstandschaft zur Wiederwahl gestellt, um mit ihrer vielfältigen Erfahrung die Funktionärswechsel nicht holprig zu gestalten.

Als Meier als Hauptverantwortlicher auf Walter Gohlke folgte, der das Amt auch 22 Jahre innehatte, wies der Verein knapp 800 Mitglieder auf. Aktuell sind es 40 mehr. Und dass sich der Weltcup-Slalomfahrer Toni Tremmel als Nummer 100 in der Gaststätte „Zum Zotzn“ in die Anwesenheitsliste eintrug, zeigte Interesse und Verantwortungsbewusstsein bei den Mitgliedern. Gestalten statt verwalten und die intensive Nachwuchsarbeit genauso zu unterstützen wie die aus dem Verein hervorgegangenen Profis, waren seit jeher Schwerpunkte Meiers Tätigkeit als Vorsitzender.

Ein Höhepunkt seiner Amtszeit war sicherlich die 100-Jahr-Feier des Vereins im Jahr 2007 im Seeforum in Rottach-Egern. Der Saal platzte förmlich aus den Nähten, denn viele Besucher zollten mit ihrem Kommen auch Meiers Engagement Respekt. Die Festschrift, die viele Höhepunkte und Anekdoten umfasst, war 192 Seiten dick. Wobei sogar noch Exemplare vorrätig sind, die über den Klub angefordert werden können. Unter der Regie des Polizeibeamten der Inspektion Bad Wiessee fanden zahlreiche hochkarätige Rennen wie Bayerische und Deutsche Meisterschaften im alpinen und nordischen Bereich, die Europacup-Slaloms am Sonnenbichl und nicht zuletzt die alljährlichen Setzbergrennen statt.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Meier zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Meier war auch einer der Treiber, als die Gemeinde Bad Wiessee vor zwölf Jahren die Nutzung des defizitären Sonnenbichl-Lifts einstellte. Sein werben bei den fünf Talvereinen, die alpine Nutzung des Hanges nicht „sterben“ zu lassen, fand Gehör. In vielen Sitzungen wurde der Förderverein Schneesport Tegernseer Tal gegründet, der seitdem als Träger in Erbpacht den Hang erfolgreich betreibt. Viele Kinder aus dem gesamten Tegernseer Tal haben dadurch eine Ski-Heimat gefunden.

Geschichten über den SC Rottach-Egern und das umtriebige Engagement von Albert Meier werden sicher noch viele Jahre erzählt werden. Von einem Hauptverantwortlichen, dessen Stärke es nicht war zu delegieren, sondern selbst anzupacken. Seine Funktionärstätigkeit beschloss Meier im Rahmen der 100-Jahr-Feier auf seiner geliebten Skiclub-Hütte am Blankenstein.

Auch wenn er als Polizist in knapp zwei Jahren seine Hauptkommissarsuniform für immer auszieht, wird er als frisch ernannter Ehrenvorsitzender weiter mithelfen, dass sein SC Rottach-Egern den selbst auferlegten Ansprüchen gerecht wird. Denn Schiffmann nahm als erste Amtstätigkeit die Ernennung Meiers in dieses Ehrenamt vor. Ein Vorschlag, dem die Stimmberechtigten ausnahmslos folgten und mit anhaltendem Applaus untermauerten. ko