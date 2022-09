Alle Begegnungen gewonnen: U10 des TV Tegernsee souverän bayerischer Meister

Teilen

Ungefährdet zum bayerischen Meistertitel: (v.l.) Ruben Serwane, Tobias Hagn, Fynn-Jeremy Lange, Valentin Thien-Phu Wagner und Tingrui Shen. © Privat

Dominanter geht es fast nicht: Die Schach-U10 des TV Tegernsee hat souverän die Bayerische Mannschaftsmeisterschaft gewonnen.

Tegernsee – Die Nachwuchsmannschaft des TV Tegernsee hat in der Altersklasse U10 bei der Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft die Messlatte so hoch gelegt, dass die Konkurrenz hilflos war. Als Titelverteidiger beim Ausrichter in München angereist, war der Leistungsunterschied zwischen dem TV Tegernsee und den Mitstreitern immens. Nicht nur, dass alle sieben Begegnungen gewonnen wurden. Das frischgebackene Meisterteam leistete sich nur insgesamt zwei Einzelniederlagen.

Mit dem Titelgewinn bei den Schachfreunden München hat sich der TV Tegernsee in der U10 für die Deutsche Meisterschaft in Berlin qualifiziert. Sie werden nicht alleine fahren. Auch die U12-Truppe hat sich als bayerischer Meister für die Deutsche in Position gebracht. „Es war schon imponierend, was die Burschen auf das Brett gezaubert haben“, lobt der Tegernseer Delegationsleiter Thomas Walter den souveränen Auftritt.

Tingrui „Luis“ Shen, Tobias Hagn, Fynn-Jeremy Lange und Ruben Serwane leisteten sich in sieben Begegnungen keine Einzelniederlage. Einzig Valentin Thien-Phu Wagner kam mit zwei Siegen und zwei Niederlagen auf eine ausgeglichene Bilanz. Selbst der Vizemeister SF Tegernheim wurde mit einem 4:0-Erfolg vom Brett geschoben.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Dass in den Weihnachtsferien in Berlin die Trauben hoch hängen werden, ist noch in weiter Ferne. Walter bringt den souveränen Meistertitel auf den Punkt: „Glückwunsch Jungs. Der TV Tegernsee ist stolz auf Euch.“ ko