Aufregung schnell verflogen: Celia Trinkl berichtet von ihrem Weltcup-Debüt

Von: Sebastian Schuch

Celia Trinkl ist glücklich mit ihrem Auftritt. © SNB Germany

In Sierra Nevada und Veysonnaz durfte Snowboardcrosserin Celia Trinkl erstmals im Weltcup ran.

Waakirchen – Zwei besondere Wochen liegen hinter Celia Trinkl. Erstmals durfte die Snowboardcrosserin aus Waakirchen im Weltcup ran. Und das gleich zweimal: in Sierra Nevada und Veysonnaz. „Ich war richtig aufgeregt, als wir nach Spanien geflogen sind“, berichtet die 20-Jährige. Und sie habe sich richtig drauf gefreut.

In Sierra Nevada wurde Trinkl die Aufregung beinahe zum Verhängnis. Bei beiden Trainingsläufen stürzte sie kurz nach dem Start. Dank ihrer Trainer durfte sie aber noch ein drittes und viertes Mal ran und lernte so den ganzen Kurs kennen. Etwas die Nervosität genommen hat ihr die Tatsache, dass auch die Gesamtvierte Eva Adamczykova aus Tschechien im Training kurz nach dem Start stürzte.

Im Achtelfinale, dem ersten Heat unter Wettkampfbedingungen, war zumindest äußerlich nichts von Trinkls Aufregung zu sehen. Im Duell mit Audrey McManiman (Kanada) und Stacy Gaskil (USA) setzte sie sich kurz nach dem Start an die Spitze und schien ungefährdet dem Viertelfinale entgegenzufahren. Doch ausgerechnet der letzte Sprung gelang Trinkl nicht, sie verlor an Geschwindigkeit. „Da haben sie mich aufgefressen“, sagt die 20-Jährige, die trotzdem richtig glücklich mit ihrem ersten Weltcup-Rennen ist.

Weniger gut lief es anschließend in Veysonnaz. Der Kurs in der Schweiz kam ihr nicht entgegen. „Längere Rollerbahnen kann ich nicht so gut. Da bringe ich oft viel Unruhen reihen“, gesteht sie. Folglich schied sie in der Qualifikation aus. Positives nahm sie dennoch mit: „Ich war schon stolz, als die Weltcup-Trainer anderer Nationen meinen Namen gekannt haben.“

Ein Saison-Höhepunkt wartet noch auf Celia Trinkl: Die Junioren-Weltmeisterschaft am 30./31. März am Passo San Pellegrino (Italien). Da soll es deutlich besser laufen als vergangenes Jahr, als sie nach einem Sturz bereits im Achtelfinale ausschied und nur 22. wurde. ses