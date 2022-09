Bayern-Auswahl gewinnt Titel dank Tegernseer Schach-Nachwuchs

Teilen

Die Kleinsten waren die Größten: Die Tegernseer Marco Limmer (r.) und Tingrui „Luis“ Shen (2.v.l.) führten das Team Bayern I in einem Ländervergleichskampf an die Spitze. © Privat

Der Tegernseer Schach-Nachwuchs war mal wieder der Erfolgsfaktor: Die Mannschaft Bayern I gewann dank ihm einen Ländervergleichskampf.

Tegernsee – Kurz vor Ferienende lud der Bayerische Schachbund Nachwuchstalente zu einem Ländervergleichskampf in die Jugendherberge nach Bayreuth ein. Mit am Brett waren Diamanten des TV Tegernsee. Und die Edelsteine überzeugten nicht nur durch ihren Glanz. Tingrui „Luis“ Shen und Marco Limmer führten die Mannschaft Bayern I in der Altersklasse U12 zum Sieg, und Cosima Thien-An Wagner erkämpfte mit der bayerischen Mixed-Staffel einen vorderen Mittelfeldplatz.

Nur die Bewertungszahlen gesehen, war die Mannschaft Bayern I zwar favorisiert, aber die Auswahlteams aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen folgten den Platzhirschen knapp. Wie groß die Leistungsdichte war, zeigte sich im Duell zwischen Bayern I und Hessen. Alle vier Partien endeten remis. Dass dieses Unentschieden der einzige Makel auf der weiß-blauen Weste war, ging zum Großteil auf das Leistungsvermögen der beiden Tegernseer. Shen und Limmer blieben ohne Niederlage, mit zwei beziehungsweise drei Punkteteilungen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Cosima Thien-An Wagner sorgte im Mixed-Team für Mädchenpower. Brettpunktgleich und mit einem Endresultat von 8:6 Punkten gelang der Sprung auf Platz fünf – exakt gleich mit der Auswahl aus Sachsen. Der Edeljoker Valentin Thien-Phu Wagner musste nicht gezogen werden. Der Bruder unterstützte den Tegernseer Jugendleiter Fabian Thiel bei der Live-Kommentierung der einzelnen Runden des Ländervergleichs. ko