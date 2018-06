Beim VCTT geht‘s rund

Beachvolleyball

Beim Volleyballclub Tegernseer Tal geht‘s am Samstag wieder rund: Auf der Anlage an der Point steigt die Serie Beach-am See. Zeitgleich spielen zwei Tegernseer um die Deutsche Meisterschaft.

Tegernsee – Beim Volleyballclub Tegernseer Tal (VCTT) geht es derzeit Schlag auf Schlag: Nach dem erfolgreichen Auftakt der E-Werk-Beach-Serie an der Point (wir berichteten), steht dort am morgigen Samstag das beliebte Turnier Beach-am-See auf dem Programm. Zeitgleich gehen zwei Tegernseer in Berlin an den Start: Laurin und Leander Müller haben sich für die Deutsche-Junioren-Meisterschaft qualifiziert.

Die Teilnahme der Brüder stand jedoch bis zuletzt auf der Kippe. „Laurin hat sich vor fünf Wochen einen Bänderriss zugezogen“, berichtet Thomas Barnstorf, Vorsitzender des VCTT. „Aber er ist rechtzeitig fit geworden und hat das Okay der Ärzte bekommen.“ Der 18-jährige Laurin und der 17-jährige Leander Müller sind mittlerweile deutschlandweit auf Turnieren unterwegs und belegten im vergangenen Jahr bei der Bayerischen-U19-Meisterschaft in Dachau Platz drei. Die Müllers sind die große Nachwuchshoffnung des VCTT und sollen einmal in die Fußstapfen des Erfolgsduos Hannes Buchner und Dominik Richter treten. „Wir haben sie für zehn Jahre verpflichtet“, erklärt Barnstorf.

Aber nicht nur in Berlin wird am Wochenende gepritscht und gebaggert, auch auf der heimischen Anlage wird gespielt. Zum vierten Mal gastiert die Serie Beach-am-See an der Point. Das Mixed-Turnier beginnt um 9 Uhr, wie immer ist der Eintritt frei. Finanzielle Unterstützung gibt es für den VCTT aber von anderer Seite: „Wir bekommen von den Organisatoren der Beach-am-See-Tour 1000 Euro für den Bau unseres dritten Platzes“, sagt Barnstorf begeistert.

