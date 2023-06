Blackout von Teamkollege: Vorzeitiges Aus für Jörg Weidinger bei den 24h am Nürburgring

In diesem BMW M4 GT4 ist Jörg Weidinger aus Schaftlach bei den 24 Stunden am Nürburgring an den Start gegangen. © UWE FISCHER

Nach 14 Stunden kam das Aus: Nach einem Unfall seines Teamkollegen war für Jörg Weidinger aus Schaftlach bei den 24 Stunden am Nürburgring vorzeitig Schluss. Spaß hatte er dennoch.

Schaftlach/Nürburgring – Es war eine Dienstreise ganz nach Jörg Weidingers Geschmack: das 24 Stunden-Rennen am Nürburgring, bei dem der Entwicklungsingenieur der BMW M GmbH und Rennfahrer des MSC am Tegernsee heuer zum 21. Mal an den Start gegangen ist. Im nagelneuen BMW M4 GT4 des Werkteams RMG der Reinhold Motorsport GmbH aus Andernach bei Koblenz hat er das „Vollgas-Festival“ in der Grünen Hölle – der legendären Nürburgring-Nordschleife – unter die Räder genommen. Auch wenn er diesmal nicht ins Ziel kam: Selbst die verbliebenen 14 Stunden seien wieder eine tolle Erfahrung gewesen, findet Weidinger. „Welcher 48-Jährige darf sonst während seiner Arbeitszeit so ein Rennen fahren?“

Zumindest seine drei Teamkollegen durften es auch: allesamt – wohlgemerkt rennerfahrene – Motorsport-Journalisten: Christian Gebhardt (MotorPresse aus Stuttgart), Guido Naumann (AutoBild aus Hamburg) und Jethro Bovingdon aus Großbritannien (unter anderem TopGear USA und EvoMagazine UK). Bei mehreren Tests habe er die drei Medienvertreter auf die 24 Stunden vorbereitet. Hier zähle vor allem eins, erklärt Weidinger: „Durchhalten und möglichst wenig Fehler machen.“ Sollte dies gelingen, wäre beim Potenzial des 515 PS-starken M4 GT4 durchaus ein Platz unter den besten vier der mit 16 Fahrzeugen so stark wie nie besetzten Klasse SP10 sowie im ersten Viertel des 136 Autos umfassenden Gesamtklassement drin.

Doch es blieb beim Konjunktiv. Denn der erste Fehler passierte schon vor dem Rennstart. Im Qualifying ignorierte Bovingdon mehrere gelbe Flaggen, die eine gefährliche Situation auf der Strecke zeigen und die Fahrer zum Verlangsamen auffordern. Bovingdon blieb am Gas, die Strafe der Rennleitung fiel dementsprechend hart aus: Start aus der Boxengasse und zwei Minuten Zeitstrafe beim ersten Stopp obendrauf.

Überholmanöver in Serie

Doch Weidinger ließ sich nicht entmutigen und jagte dem Feld hinterher. Ein Überholmanöver reihte sich ans andere. „Das hat schon Spaß gemacht“, sagt der Vollblut-Racer. So gelang es ihm, mit dem M4 GT4 wieder nach vorne zu pflügen und den Nachteil durch die Strafen weitgehend wett zu machen. Doch dann kam die Nacht – und ein weiterer Schnitzer von Bovingdon. Er bremste eine Kurve 40 Meter zu spät an und flog ab. „Ein Blackout“, ist Weidinger überzeugt. Der Schaftlacher sah sich schon die Koffer packen, doch die Mechaniker belehrten ihn eines Besseren. Drei Stunden später stand der BMW wieder fahrbereit in der Garage – ohne einen einzigen Kratzer.

Nach einer vorsichtigen Runde wusste Weidinger, dass er sich auch wie ein Neuwagen fuhr. Auch wenn die Zeitenjagd wegen des uneinholbaren Rückstands keine Rolle mehr spielte, riet er seinen Jungs, einfach Spaß zu haben und das Rennen ohne Druck zu genießen. Das taten sie auch – allerdings im Fall von Christian Gebhardt mit etwas zu viel Risiko. Der Journalist überholte im Streckenabschnitt Pflanzgarten einen langsameren Porsche, ließ diesem aber zu wenig Platz. Die Autos kollidierten bei 170 Stundenkilometern auf dem Tacho. Beide Fahrer blieben unverletzt, der M4 GT4 allerdings landete auf dem Abschleppwagen. Das endgültige Aus nach 61 Runden durch die grüne Hölle.

Weitere Renneinsätze denkbar

Der letzte Renneinsatz dürfte dies für Weidinger in dieser Saison aber noch nicht gewesen sein. Das eine oder andere Bergrennen mit dem BMW Z4 GT3 seines Freundes Bernhard Permetinger aus Salzburg würde ihn schon noch reizen. „Solange man mental spürt, dass man es beherrscht und man Spaß daran hat, sollte man nicht aufhören mit dem Rennfahren.“

