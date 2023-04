Bronzener Saisonabschluss: Celia Trinkl gewinnt Medaille bei J-WM

Von: Sebastian Schuch

Stolz auf Bronze: Celia Trinkl (r.) musste nur mit Lea Casta (M.) und Josie Baff nur zwei Konkurrentinnen den Vortritt lassen, die bereits im Weltcup auf dem Podest standen. © SNBGER

Bei ihrer letzten Junioren-Weltmeisterschaft hat Boardercrosserin Celia Trinkl vom SC Miesbach die ersehnte Medaille gewonnen.

Waakirchen – Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt mit der Medaille bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Snowboardcrosserin Celia Trinkl ist mit Bronze von ihrer letzten J-WM in Passo San Pellegrino in Italien zurückgekehrt. Sehr gut fühle sich das an, berichtet die 20-Jährige.

Dabei sei ihr Gefühl am Renntag gar nicht so gut gewesen. Doch eine Freundin habe sie etwas aufgemuntert und der Sieg im Achtelfinale habe ich Laune weiter gesteigert. Auch, weil sie eine neue Qualität an sich kennenlernte. „Ich bin normalerweise nicht die Fahrerin, die unten raus überholt“, erklärt die Waakirchnerin. Die Starts seien ihr immer gut gelungen, doch der Mittelteil erwies sich als Trinkls schwächerer Streckenabschnitt. Dafür konnte sie zum Schluss zulegen – was ihr nicht nur einmal zugutekam.

Im Viertelfinale traf Trinkl dann unter anderem auf Josie Baff – die Dritte des Gesamtweltcups der Frauen. „Die Josie hat eine mega starke ruhige Brettführung, so gut beherrsche ich das noch nicht“, gesteht sie ein. Dass sie selbst auch ein gute Boardercrosserin ist, zeigte sie mit ihrem zweiten Platz in diesem Lauf, der ihr das Halbfinale brachte.

Spannendes Halbfinale

In der Vorschlussrunde schien zwischenzeitlich Schluss zu sein. Nach einem erneut guten Start fiel Trinkl auf den letzten Platz ihres Heats zurück. „Oh, verdammt“, dachte sie da. „Die anderen zwei waren auch richtig stark.“ Doch die Boardercrosserin vom SC Miesbach war stärker. Erst überholte sie die Italienerin Marika Savoldelli und im letzten Sprung gerade noch die Französin Zoe Colombier. „Wir sind in der Luft sogar ein bisschen aneinandergeraten“, beschreibt Trinkl das spannende Finish, nach dem sie es hinter Baff doch noch ins Finale gepackt hatte.

Bei diesem stand sie mit einem mulmigen Gefühl im Startgate. Neben ihr: Baff, die Französin Lea Casta, die bereits ein Weltcup-Podium vorweisen kann, und deren Landsfrau Camille Poullat. Letztere könnte schlagbar sein, dachte Trinkl. Gegen Baff und Casta hatte sie noch nie gewonnen. „Vielleicht zerlegt es eine“, war eine Hoffnung. Und tatsächlich: Im Duell mit Baff verpasste Poullat ein Tor – das bedeutete eine Disqualifikation. Doch darauf wollte sich Trinkl nicht verlassen und fuhr als Dritte hinter Casta und Baff ins Ziel. Bronze. Im ersten Moment habe sie sich geärgert, dass es „nur“ Bronze geworden sei. Doch kurz darauf kam die Realisation: Bronze. „Da war ich echt glücklich“, freut sich Trinkl.

Trinkl hadert mit Leistung im Team-Bewerb

Weniger glücklich ist sie allerdings mit ihrem Auftritt im Team-Bewerb. Mit ihrem Partner Julius Reichle wurde die Waakirchner erneut als Medaillenanwärterin gehandelt. Ihr Achtelfinale gewannen sie auch souverän. Doch dann sorgte der Nebel immer wieder für Unterbrechungen, die teilweise eine Stunde dauerten. „Das hat voll an den Nerven gezerrt“, sagt Trinkl. Offenbar zu sehr. Nachdem Reichle ihr im Viertelfinale 15 Hundertstelsekunden Vorsprung mit auf den Kurs gab, fiel die Waakirchnerin noch hinter zwei Kontrahentinnen zurück. Das Aus. „Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe“, hadert Trinkl, die sich vor allem für Reichle ärgerte, der richtig stark gefahren sei. So fiel die große Feier ihrer Bronzemedaille aus.

Mit dieser endet die Saison für die 20-Jährige. Doch die nächsten Monate werden nicht minder spannend: Neben der Vorbereitung auf das Fachabi steht auch der Einstellungstest für die Bundespolizei an. Im Winter will sie dann regelmäßig im Weltcup starten. ses