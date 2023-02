Christoph Lechner erfüllt WM-Norm und sammelt Selbstvertrauen

Von: Sebastian Schuch

Ein richtig gutes Gefühl nimmt Christoph Lechner vom Halfpipe-Weltcup in Calgary mit in die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft. © FIS

Beim Halfpipe-Weltcup in Calgary erfüllt Christoph Lechner (SC Ostin) die komplette Norm für die WM in Bakuriani.

Ostin – Das Finale zwar verpasst, aber die WM-Norm erreicht und den neuen Trick erstmals im Wettbewerb gelandet: Christoph Lechner kehrt mit einem sehr guten Gefühl vom Weltcup in Calgary zurück. Zwar war Platz 14 und das Aus in der Quali beim Sieg des Japaners Ruka Hirano nicht das erhoffte Ergebnis, doch generell gibt ihm der Wettbewerb in Kanada Selbstvertrauen mit in die WM-Vorbereitung.

„Eigentlich ist es richtig gut gelaufen“, berichtet der 22-Jährige vom SC Ostin. Allerdings stellte ihn die verhältnismäßig kurze Halfpipe vor ein Problem. Mit 160 Metern ist sie nicht nur 35 Meter kürzer als das Pendant eine Woche zuvor in Mammoth Mountain (USA). Die Hangneigung in Calgary ist zudem geringer, weshalb die Snowboarder nach der Einfahrt länger aktiv Schwung für ihre Tricks holen müssen.

Im ersten Quali-Lauf ging Lechner auf Nummer sicher und zeigte nur vier Sprünge. „Das hat im Vergleich zu den anderen viel zu wenig Punkte gegeben“, berichtet er. 55,50 Punkte, um genau zu sein. Für den Einzug in das Finale der besten zehn Starter waren dieses Mal allerdings mindestens 71,25 Zähler nötig. Also stellte Lechner seinen Lauf für den zweiten Versuch komplett um und ging auf fünf Tricks. Allerdings griff er nach dem dritten Sprung in den Schnee. Das gab nicht nur Abzüge, sondern kostete auch Geschwindigkeit. „Bei den letzten Tricks habe ich die Höhe nicht mehr halten können.“ Das gab weitere Abzüge, sodass der Lauf mit 51,75 Punkten bewertet wurde.

Trotz des frühen Ausscheidens überwiegt die Freude beim 22-Jährigen. „Im zweiten Lauf habe ich den Front-Double-Twelve gemacht und das erste Mal im Contest gelandet“, freut er sich über den gelungenen Sprung mit dreieinhalb Drehungen. „Auch die anderen Tricks sind gut gelaufen.“ An diesen kann er nun bis zu den Weltmeisterschaften in Bakuriani (Georgien) weiter feilen. Am 1. März findet die Qualifikation statt, das Finale folgt zwei Tage später.

Auf einen Start beim Slopestyle-Weltcup in Calgary verzichtet hat Annika Morgan. Die Snowboarderin vom SC Miesbach hatte die WM-Norm bereits sicher. Sie ist am 26. und 27. Februar im Einsatz. ses