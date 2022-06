Comeback mit vielen Neuerungen beim Tegernsee-Langstreckenschwimmen

Von: Sebastian Schuch

Auf einen Anblick wie diesen hoffen die Teilnehmer des Tegernsee-Langstreckenschwimmens nach zwei Jahren Pause wieder. Allerdings dürfte ihnen der Blick auf die bayerischen Voralpen durch den Start in Rottach-Egern nur beim kurzen Landgang in Abwinkl vergönnt sein. © Thomas Plettenberg

Nach zwei Jahren Zwangspause findet das Tegernsee-Langstreckenschwimmen wieder statt - mit einigen Neuerungen.

Rottach-Egern/Abwinkl – Wenn am frühen Samstagmorgen die Sonne über die bayerischen Voralpen spitzt, nähert sich die Anspannung am Warmbad in Rottach-Egern dem Höhepunkt: Mehr als 300 Sportler warten dort auf den Startschuss zum dritten Tegernsee-Langstreckenschwimmen, das nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfindet. Zum neuen Zeitpunkt, mit neuer Strecke und neuen Distanzen.

Nachdem die Sportler bei den ersten beiden Auflagen 2018 und 2019 im September mit den widrigen Bedingungen zu kämpfen hatten, wie es in der Ankündigung heißt, soll der Juni hier Besserung versprechen. Aktuell sind Schauer angekündigt, das kann sich aber noch ändern.

Dass es eine neue Strecke gibt, ist nur zum Teil verwunderlich. War bei der Premiere noch das Strandbad Griebinger in Bad Wiessee Start und Ziel des Wettbewerbs, wanderte dieser 2019 zum Yachtclub weiter. Heuer dient die Gemeinde am Westufer nur als Wendepunkt der Langstreckenschwimmer oder als Start für die kürzere Distanz. Start und Ziel ist das Warmbad Rottach-Egern. Von dort schwimmen die Sportler durch die Egerner Buch in den offenen Tegernsee und weiter nach Abwinkl, nach einem kurzen Landgang mit Zwischenzeitnahme folgt der Weg zurück. Die verkürzte Distanz startet in Abwinkl.

Noch wenige Plätze verfügbar

Apropos: Statt der vier beziehungsweise zwei Kilometer sind die Sportler heuer über fünf oder 2,5 Kilometer gefordert. Die Änderung der Länge sei durch die neue Strecke bedingt, erklärt Oliver Nowotny, Pressesprecher des „Arena Alpen Open Water Cups“, dessen dritte Station das Tegernsee-Langstreckenschwimmen ist.

In die Brandung stürzen sich die Fünf-Kilometer-Schwimmer am Warmbad Rottach-Egern um 8.30 Uhr, maximal 2:15 Stunden sind für die Distanz vorgesehen. Die Teilnehmer des 2,5-Kilometer-Wettbewerbs werden mit dem Schiff von Rottach-Egern nach Abwinkl gebracht, dort starten sie um 9.20 Uhr und haben 1:15 Stunden Zeit, die Strecke zurückzulegen.

Noch besteht auch für Kurzentschlossene die Möglichkeit, teilzunehmen. Allerdings sind nur noch wenige Plätze verfügbar, das Limit liegt bei insgesamt 400 Startern (130 über 2,5 Kilometer, 270 über fünf Kilometer).

Anmeldungen

sind möglich unter www.tergernsee-langstreckenschwimmen.de oder vor Ort am Warmbad Rottach-Egern: Freitag, 18 bis 20 Uhr, sowie Samstag bis 15 Minuten vor dem jeweiligen Start. Auf der Homepage finden sich auch weitere Informationen wie das Startgeld oder die Nutzung von Neoprenanzügen.