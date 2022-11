Corona drückt die Teilnehmerzahl bei OIBM

Teilen

Auftakt auf Gut Kaltenbrunn: Die ersten Partien wurden bereits gespielt. © Thomas Plettenberg

Bei der Offenen Internationalen Bayerischen Meisterschaft auf Gut Kaltenbrunn bleiben wegen Corona viele Plätze leer.

Gmund – Teilnehmerlimit erreicht, Anmeldung nur noch über die Warteliste: Angesichts der Anmeldungen von 600 Teilnehmern bei der Internationalen Bayerischen Schachmeisterschaft am Tegernsee, eine notwendige Reißleine. Aber schlussendlich eine unnötige Vorsichtsmaßnahme. Prasselten doch die Absagen der letzten Tage vor der Auftaktrunde an die verantwortliche Tegernseer Tal Tourismus GmbH TTT herein, wie die Regentropfen auf das Dachgebälk von Gut Kaltenbrunn.

„Wir sind weiterhin das größte Open in Deutschland und eines der größten in Europa“, verbreitet Sebastian Siebrecht Zuversicht bei der Eröffnungsfeier. Aber schlussendlich musste der Turnierdirektor die nackten Zahlen preisgeben. Weit über 100 Absagen waren eingegangen. Sicher nicht wegen des nasskalten Wetters, sondern schlussendlich Corona geschuldet. Die Rottacher Musikanten um Hansi Weber hellten die Stimmung auf. Nicht mit international bekannten Klängen, sondern typisch bairisch. Olaf von Löwis hingegen sprengte die Landesgrenzen. „Zuerst Leonhardi und nun darf ich bei Ihnen sein“, beschrieb der Landrat, der die Schirmherrschaft übernommen hatte, sein Tagesprogramm im kleinen Kreis. Das Mikro in der Hand, zeigte er sich weltmännisch. „Schach ist wie ein See. Eine Mücke kann darin schwimmen, und ein Elefant darin ertrinken“, zitierte er eine indische Spruchweisheit.

Weltmännisch zeigte sich auch Christine Zierer, die als Gmunds Dritte Bürgermeisterin die ausrichtende Gemeinde vertrat. Sie begrüßte die Teilnehmer mehrsprachig. Ralph Alt übernahm die Aufgabe für das fünfköpfige Schiedsrichterteam, das Regelwerk zu verkünden. Der Jurist ist im Deutschen Schachbund nebenher Vizepräsident Sport und am Tegernsee ein seit Jahren gerne gesehener Wächter des Regelwerkes. Vor allem die Nutzung von Handys ist im Turniersaal untersagt und wird mit Punktabzug bestraft.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Nach einem abschließenden Lied der Rottacher Musikanten kam kurzzeitig Hektik auf. Der Rinderstall musste kurzzeitig nach der Begrüßung für die Auftaktrunde mit Brettern bestückt werden. Für das eingespielte Team um den Turnierdirektor Peter Rie aber nur Formsache. So klackten exakt eine Stunde nach der Eröffnung die Schachuhren für die Runde eins. Für die topgesetzten Titelträger bei mehr als 400 Punkten Differenz in den Bewertungszahlen (ELO) wie erwartet noch problemlos. ko