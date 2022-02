Dank Leader: Aus Stadl des SC Rottach-Egern wird Muckibude

Von: Sebastian Schuch

Geräte für Krafttraining und Stretching gibt es im Stadl des SC Rottach-Egern. Bald soll den Sportlern noch mehr Platz zur Verfügung stehen, dank einer Förderung, um die sich zweite Vorsitzende Christa Winkler bemüht hat. © Thomas Plettenberg

Der SC Rottach-Egern kann dank Leader-Förderung ein neues Lager bauen und sein Stadl so komplett in einen Kraftraum umwandeln.

Rottach-Egern – Wenn die Nordischen oder der Nachwuchs des SC Rottach-Egern zum Kraftraining in das Vereinsstadl am Waldfestplatz geht, ist es manchmal ein kleiner Balanceakt, nichts umzuwerfen. Denn in der Hütte teilen sich Stretchingmatten, Hanteln, Zugmaschine und Co. den Platz mit den Waldfest-Utensilien des Vereins. Da wird es schon mal eng, weiß Zweite SC-Vorsitzende Christa Winkler. Nicht nur deshalb ist sie froh, dass dieses Problem bald der Vergangenheit angehört. Der SC baut gleich nebenan ein neues Lager, das Stadl wird komplett zum Kraftraum. Möglich ist das dank einer Leader-Förderung von 21.600 Euro. „Das ist für Vereine eine tolle Sache“, freut sich Winkler, dass rund die Hälfte der Kosten für das neue Lager übernommen werden. Die andere Hälfte stemmt der Verein, einen Großteil durch Eigenleistungen. Die werden bei der Förderung in die Gesamtkosten nämlich mit aufgenommen.

Noch in diesem Jahr soll es vorbei sein mit dem Krafttraining zwischen Waldfest-Utensilien. Nach dem Ende der Wintersaison will der SC den Bau des neuen Lagers angehen, „Dann können sich die Sportler richtig austoben“, gibt Winkler einen Ausblick. „Ohne die Gefahr, dass was umfällt.“ Im Stadl wird es nicht nur mehr Platz geben, sondern auch neue Trainingsutensilien. Aber nur ein paar. „Was man braucht, ist schon hinten. Wir ergänzen und verfeinern“, erklärt Winkler.

Von den Geräten profitieren nicht nur der SC, sondern alle Skivereinsmitglieder im Oberland. Das Stadl stellen die Rottacher vereinsübergreifend zur Verfügung, etwa dem Tal-Zusammenschluss Schneesport Tegernseer Tal und dem Skiverband Oberland. „Jeder kann rein. Wann und wie er will“, sagt die 55-Jährige. Freilich gibt es ein Schloss gegen Unbefugte.

SC-Stadl ist aus der Not zum Kraftraum geworden

Dass der Skiclub am Südufer des Tegernsees mit einem Kraftraum über ein Alleinstellungsmerkmal in der Region verfügt, hat einen einfachen Grund: die vom Landkreis aufgerufenen Hallengebühren. Diese sind den Rottachern zu hoch – „wir machen Jugendarbeit und sollen auch noch dafür zahlen“ –, der Kraftraum in Hausham sei schlichtweg zu weit weg, meint Winkler. „Dann haben unsere Nordischen gesagt, sie brauchen einen Kraftraum.“ Gesagt, getan.

Und so füllten die Geräte nach und nach das Stadl, in dem der Skiclub während des Waldfests seine Schenke hat. Apropos: Das soll auch weiter so sein. Für diesen Zeitraum müssen die Geräte raus. „Fünf Tage im Jahr, an denen sie nicht trainieren können, werden sie verkraften“, meint Winkler schmunzelnd. Sie hofft, dass das Waldfest nach zwei Jahren Zwangspause heuer wieder stattfinden kann. Schließlich finanziert der SC Rortach-Egern, wie viele andere Vereine auch, aus den Einnahmen die Jugendarbeit.

Ob bis zum anvisierten Termin Ende Juli das neue Lager fertig ist, lässt sich nicht sagen und hängt freilich auch mit der Witterung zusammen. Christa Winkler ist dennoch froh, auf die Leader-Förderung gestoßen zu sein. Zufällig. „Die Gemeinde hatte die Vereine eingeladen, da ist es um Trimm-Dich-Geräte gegangen“, erklärt sie. Dabei sei auch Leader Thema gewesen. Gemeinsam mit Simon Kortus, dem Leader-Manager für die Region, der sie in vielen Bereichen sehr unterstützt habe, habe sie die Präsentation erstellt, auf deren Grundlage die Förderung bewilligt wurde. Trotz des bürokratischen Aufwands könne sie anderen Vereinen nur empfehlen, sich um eine Förderung zu bewerben.