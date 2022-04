Die Feinwertung entscheidet: Spannung bis zum Schluss beim Schach-Seniorencup

Spannung bis zum Schluss: Beim Schach-Seniorencup im Seeforum in Rottach-Egern standen die Sieger erst nach der neunten und letzten Runde fest. © Thomas Plettenberg

Beim Schach-Seniorencup im Seeforum in Rottach-Egern fiel die Entscheidung über den Sieger erst in der letzten von neun Runden.

Rottach-Egern – Der Internationale Schach-Seniorencup am Tegernsee ist Geschichte. Wobei bereits feststeht, dass die Geschichte im April des kommenden Jahres fortgeschrieben wird. Soweit es die Pandemie zulässt, sollen dann 170 Könner auf den schwarz-weißen Feldern im Seeforum in Rottach-Egern am Brett sitzen. Erneut für neun Tage. Vom Veranstalter Tegernseer Tal Tourismus GmbH (TTT) wurden die Räumlichkeiten vom 15. bis 23. April 2023 bereits fix gebucht. Und für das Jahr 2024 ebenso.

Sonnenschein, Wintereinbruch, Live-Musik und Freibier. Die 113 Teilnehmer konnten am Tegernsee die komplette Gefühlswelt erleben. „Für das Jubiläumsturnier war es ein kleines Dankeschön an die Aktiven und ihre Angehörigen“, erklärt Bea Lang von der TTT, warum zu Harfe und Akkordeon auch der Zapfhahn im Café Max Joseph kostenfrei seinen Dienst verrichtete. Der Blick auf zehn Jahre Senioren-Schach sollte gebührend gewürdigt werden. Allerdings nur, wenn die Arbeit im ersten Stock an den Brettern getan war.

Und hier herrschte in der abschließenden neunten Runde noch gehörig Spannung. Friedrich Prüfer führte das Feld zwar mit einem halben Punkt auf ein fünfköpfiges Verfolgerfeld an. Aber eine Niederlage konnte er sich gegen Gerhard Köhler, der den Anzugsvorteil der weißen Steine hatte, nicht leisten. Prüfer aber hielt stand und erkämpfte kurz vor dem Einzug in das Endspiel ein Remis. Somit konnte Christian Maier, der bewertungsstärkste Teilnehmer des Turnieres, nur noch mit Prüfer gleichziehen. Da Maier für die Auftaktrunde zu spät gekommen war, fehlten ihm Buchhölzer. Um den Damenpreis lieferten sich Siegerin Annett Wagner-Michel und Constanze Jahn ein heißes Gefecht. Auch hier entschied bei Punktgleichheit die Feinwertung.

„Das Seeforum ist eine besonders schöne Spielstätte mit freiem Blick auf den Tegernsee. Viele haben schon erklärt, dass sie auch im kommenden Jahr anreisen werden“, berichtet Schiedsrichter Gregor Johann. Diesen Eindruck nahm auch Rottachs Dritte Bürgermeisterin Gabriele Schultes-Jaskolla mit, die die Siegerehrung übernommen hatte. ko