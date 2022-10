Die Leidenszeit ist endlich vorbei: Hannes Sedlmayr kann nach fast zwei Jahren wieder Eishockey spielen

18 Monate durfte Hannes Sedlmayr aus Schaftlach wegen Long-Covid kein Eishockey spielen. Jetzt ist die Leidenszeit endlich vorbei.

Schaftlach – Eishockey in Bad Tölz ist ohne ihn kaum vorstellbar. Und doch fühlt sich heuer vieles neu an, wenn der Schaftlacher Hannes Sedlmayr ins Löwentrikot schlüpft. Fast zwei Jahre setzte ihn Corona außer Gefecht. Nun will er wieder an alte Zeiten anknüpfen.

Zwar geht noch nicht alles so mühelos wie vor Covid-19, doch von Spiel zu Spiel kämpft sich der 32-Jährige heran. Und dass er noch trifft, hat der Stürmer mit der Rückennummer elf in der Vorbereitung zu seinem elften Jahr bei den Tölzer Löwen gezeigt. „Zum Glück erinnert sich der Körper schnell“, sagt Sedlmayr. Während drinnen das Team hinter dem Team alles für das Heimspiel am Abend vorbereitet, sitzt er vor der Kabine in der RSS-Arena in der Sonne und genießt es sichtlich, dass er von der Helfer- wieder auf die Spielerseite gewechselt ist.

Nicht immer war es leicht, daran zu glauben, dass er wieder dabei sein würde. Vor allem in der Phase, als gesundheitliche Fortschritte lang auf sich warten ließen. Mit maximal sechs Monaten Rekonvaleszenz habe man zunächst gerechnet. „Aber jedes Mal, wenn ein Monat rum war, hieß es nach den Untersuchungen wieder vier Wochen warten.“ Insgesamt waren es 18 Monate, in denen Sedlmayr nichts tun durfte. Mehr als 130 Puls waren nicht erlaubt. Doch die erreichte der angeschlagene, mit Long-Covid kämpfende Körper schon mit den leichtesten Tätigkeiten.

Sedlmayr schiebt Zusatzschichten

Als Sport keine Option war, engagierte sich das Tölzer Eigengewächs hinter den Kulissen. „Ich hab mich ablenken müssen“ erklärt er. Sedlmeyr kümmerte sich unter anderem federführend darum, dass die RSS-Arena im Inneren zu einem Schmuckkästchen wurde: mit komplett neuem Anstrich, modern und dennoch mit vielen Anknüpfungspunkten an die glorreiche Vergangenheit des Traditionsklubs an der Isar, bei dem er den Großteil seines Eishockeyspieler-Lebens verbrachte. Abgesehen von einem Erstligajahr bei den Füchsen Duisburg (2008/09) und einer DEL2-Saison bei den Ravensburg Towerstars (2014/15) lief Sedlmayr immer in Schwarz-Gelb auf.

Aufs Eis ging es für ihn im vergangenen Jahr nur als Trainer für den Nachwuchs, wo er eine Perspektivgruppe mit talentierten Jugendspielern und jungen Profis um sich scharte. Mitte Juni kamen dann endlich die ersehnte medizinische Freigabe und die ersten Trainingspläne von Nachwuchs-Athletiktrainer Andres Lechner, der Sedlmayr Woche für Woche individuelle Aufgaben stellte.

Zusätzlich zu den Einheiten in Ausdauer und Fitness nutzte er alle Möglichkeiten, mit den Trainingselementen der Nachwuchsteams auch technisch wieder Routinen aufzubauen: Stickhandling, Schusstechnik, Reaktion. Parallel dazu die Ausbildung für den C-Schein in Landshut.

Bis November wieder voll fit sein

Aufs Eis zu gehen habe sich damals noch sehr komisch angefühlt. „Noch nicht so geschmeidig“, sagt er lachend und erzählt von der interessanten Perspektive, Eishockey einmal von der theoretischen Seite her anzugehen und nicht, wie gewohnt, einfach zu machen. Im Spiel müssten sich die Automatismen nach und nach wieder einstellen, und auch die Power sei noch ausbaufähig.

Bis November hofft Sedlmayr diese Lücken geschlossen zu haben. Dann will er ans alte Niveau anknüpfen und vorn um Punkte und Tore mitspielen. Dass sich schon jetzt alle Augen auf ihn richten, damit kann er leben. Schon mit 20 habe er Führungsspieler sein müssen, und bis heute wolle er nicht einfach nur Mitspieler sein, sondern dem Spiel seinen Stempel aufdrücken. Einem Spiel, das ihm „noch immer wahnsinnig Spaß“ macht. sie