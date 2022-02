Ein eingespieltes Erfolgsteam beim Europacup-Slalom am Sonnenbichl

Treffen mit dem Vorbild: Während Europacup-Schirmherrin Viktoria Rebensburg (l.) ihre erfolgreiche Karriere bereits beendet hat, stehen die 18-Jährigen Lara Klein aus Lenggries (2.v.l.) und Pauline Fischer aus Starnberg (2.v.r.) noch am Anfang. Stephanie Sennhofer vom Christa-Kinshofer-Skizentrum am Sonnenbichl ist froh, dass die Rennen trotz des einsetzenden Frühlings durchgeführt werden konnten. © THOMAS PLETTENBERG

Beide Slalomtage am Christa-Kinshofer-Skizentrum in Bad Wiessee waren ein voller Erfolg.

Bad Wiessee – Hätte noch das Wetter mitgespielt, es wären perfekte Europacup-Tage im Christa-Kinshofer-Skizentrum gewesen. Doch mit viel Engagement und Expertise sorgten die fünf Skivereine aus dem Tegernseer Tal dafür, dass die 77 Starterinnen aus 17 Nationen am Sonnenbichl trotz widriger Umstände beste Bedingungen vorfanden.

Am besten nutzte diese die Innsbruckerin Franziska Gritsch mit einem Doppelsieg. Mit ihr auf dem Treppchen an beiden Tagen die Schweizerin Aline Danioth und Elsa Fermbaeck aus Schweden, die sich nur in der Positionierung abwechselten. Am Freitag lag Danioth vor Fermbaeck. Und auch Lara Klein vom SC Lenggries durfte sich in ihrem ersten Europacup-Jahr über ein erfreuliches Resultat freuen. Als einzige Deutsche kam die 18-Jährige vom Lenggrieser Skiclub ins Ziel. Im stark besetzten Feld wurde sie 40.

„Wahnsinnig viel Arbeit im Vorfeld“ hätten sie gehabt, resümierte eine erschöpfte aber rundum zufriedene OK-Chefin Christa Winkler, nachdem sie eine Woche mit Wärme, Schnee und Regen gekämpft hatten. „Aber es hat sich rentiert und alle hatten faire Bedingungen“, freute sich die Rottacherin, die allen Helfern großes Lob zollte. Hatten sie schon im Vorfeld ordentlich zu tun, waren rund 50 Freiwillige an den Renntagen am Hang.

Auch DSV-Alpindirektor Maier begeistert

Und das, obwohl sie außerplanmäßig tagsüber ran mussten, nachdem wegen der Wetterverhältnisse die ursprünglich unter Flutlicht geplanten Slaloms vorgezogen wurden. „Es ist einfach eine tolle Zusammenarbeit der fünf Vereine um den See rum“, lobte Winkler ihr Team, das so eingespielt sei, dass jeder automatisch die richtigen Handgriffe mache. Das imponierte nicht nur den Offiziellen der FIS. Auch Wolfgang Maier, Alpindirektor des Deutschen Skiverbands, der auf dem Weg zum Weltcup in Garmisch einen Abstecher nach Bad Wiessee gemacht hatte, zeigte sich begeistert über Organisation und Pistenverhältnisse.

Am Hang liefen die Fäden bei Rennleiter Toni Schwinghammer, dem Zweiten Vorsitzenden des Fördervereins Schneesport, zusammen. Erfreulich war aber nicht nur die Organisation, die zusätzlich von sämtlichen örtlichen Trainern, Bergwacht und Rotem Kreuz unterstützt wurde. Zahlreiche Zuschauer waren an beiden Renntagen an den Sonnenbichl gekommen. Unter ihnen auch die Tal-Bürgermeister Robert Kühn (Bad Wiessee), Josef Bierschneider (Kreuth) und Johannes Hagn (Tegernsee), die hochkarätige Läufe erlebten. Ihre Kollegen aus Rottach-Egern und Gmund ließen sich entschuldigen. So wie auch Schirmherrin Viktoria Rebensburg für den verschobenen ersten Renntag. Doch Hausherrin Christa Kinshofer sprang gerne ein – und durfte am Ende unter anderem Siegerin Gritsch, die sechs Tage zuvor in Crans Montana ihren ersten Abfahrtslauf gewonnen hatte, eine riesige Plüsch-Mickey Mouse überreichen. „Einer meiner reizendsten Siegerpreise“, sagte die Tirolerin strahlend über den Sachpreis.

Einer von vielen, den großzügige örtliche Sponsoren neben Preisgeldern und Unterkünften übernommen hatten. Am Freitag kam auch Rebensburg zum Sonnenbichl, um mit ihren Nachfolgerinnen mitzufiebern und anlässlich der Siegerehrung alles Gute für die nächsten Rennen zu wünschen. So zog der Tross weiter und die Organisatoren durften sich entspannt zurücklehnen.