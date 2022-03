Ein weiteres Ziel erreicht: Sennhofer DM-Dritter in Kombination

Einen Sprung nach vorne gemacht hat Skirennfahrer Marinus Sennhofer aus Kreuth. Schon beim DM-Slalom in Seefeld überzeugte er bei den Herren. © Peter Kornatz

Marinus Sennhofer hat sich zum Ende einer langen Saison noch einmal selbst belohnt und bei den Deutschen Meisterschaften in der Kombination Bronze gewonnen.

Kreuth – Den Titel als Deutscher Jugendmeister in der Kombination trägt Marinus Sennhofer schon seit Dezember. Nun beendete der 19-Jährige aus Kreuth die Skisaison in Garmisch-Partenkirchen mit Kombi-Bronze bei den Männern. Ein krönender Abschluss für ein Jahr mit einer Reihe von sportlichen Höhepunkten und einem gewaltigen Sprung nach vorn, was die Leistung des Nachwuchsfahrers aus den Reihen des Skiverbands Oberland (SVO) angeht.

„Ich hab sehr viele meiner Ziele erreicht“, freut sich Sennhofer und zieht eine positive Bilanz. Mit den Ergebnissen sei er zufrieden und dankbar gegenüber Trainern, Sponsoren und allen, die ihn auf seinem Weg unterstützten. 18 Top-Ten-Platzierungen, einen Titel und zwei Bronzemedaillen bei nationalen Titelkämpfen, der Sieg mit der SVO-Mannschaft jüngst im Teamwettbewerb in Seefeld, wenig Ausfälle und die Nominierung zu den Junioren-Weltmeisterschaften im kanadischen Panorama waren die Highlights für den vielseitigen Athleten. Mit den Übersee-Rennen hatte sich für ihn auch der Traum von der Nominierung für den kleinen Kader der besten deutschen Nachwuchsfahrer erfüllt. Seit seinem ungestümen Abfahrts-Aus bei den Weltmeisterschaften hatte er jedes folgende Rennen ins Ziel gebracht. Unter anderem bei zwei sechsten Plätzen in den FIS-Slaloms von Soriska Planina in Slowenien.

Bei der Kombination in Garmisch fuhr Sennhofer (r.) sogar aufs Stockerl. Dabei musste er sich nur Linus Witte (M.) und Maximilian Schwarz geschlagen geben. © Privat

Zuletzt in Garmisch-Partenkirchen war Linus Witte vom SC Bad Aibling der Schnellste in beiden Disziplinen. Maximilian Schwarz (DAV Peißenberg) sowohl in Super-G als auch Slalom Zweiter und Sennhofer Dritter. Den Esten Juhan Luik hielten die drei klar auf Distanz, ebenso wie Felix Lindenmayer vom TSV Heimenkirch.

Nicht nur Sennhofer durfte an der Rennstrecke an der Kandahar jubeln. Die 16-jährige Christina Leitner vom SC Schliersee wurde Sechste (Gesamt-9.). Den Meistertitel holte Emma Aicher – durch Trainerin Michaela Schmotz zumindest auch das mit etwas Landkreis-Beteiligung. Weniger gut lief es bei den SVO-Kollegen Max Poller vom SC Schliersee und Simon Nantschev vom SC Rottach-Egern. Sie kamen beide nicht ins Ziel.

Für Sennhofer ging es ohne längeren Zwischenstopp daheim aus dem Werdenfelser Land direkt weiter nach Bad Endorf, um an der Bundespolizei Sportschule seine duale Ausbildung fortzusetzen. In den nächsten Wochen steht für die Skifahrer nun wieder die Schule im Mittelpunkt.