Pond Hockey in Tegernsee

„Da geht es um den Spaß“

von Julia Pawlovsky schließen

Beim EC Tegernsee findet Anfang Dezember die Qualifikationsrunde zur Deutschen-Pond-Hockey-Meisterschaft statt. Gespielt wird vier-gegen-vier ohne Torhüter, Bodychecks und Schlagschüsse sind verboten.

Tegernsee – Eishockey in seiner Reinform, so soll Pond Hockey sein. Gespielt wird auf dem See, daher auch der Name – Pond Hockey heißt übersetzt so viel wie Teich-Hockey. Einen Teich oder Natureis gibt es in Tegernsee zwar nicht, dafür aber ein Freiluftstadion. Dort findet am Wochenende, 2. und 3. Dezember, die erste Qualifikationsrunde zur Deutschen-Pond-Hockey-Meisterschaft statt. Organisiert wird die Veranstaltung von Eissuite, einer gemeinnützigen Eissport Fördergesellschaft mit Sitz in Mittenwald, die sich unter anderem für den Bau von Eisflächen einsetzt.

Der Kontakt nach Tegernsee kam zustande über Thomas Maban, dem früheren Vorsitzenden des EC. „Nach meinem Rückzug in Tölz, möchte ich mich wieder mehr in Tegernsee einbringen“, erklärt Maban. Der Tegernseer war bis vor rund einem Jahr Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft, ehe er dort zurücktrat.

Von Pond Hockey ist er begeistert. „Da geht es um den Spaß“, sagt Maban. Gespielt wird vier-gegen-vier ohne Torhüter. Jede Mannschaft hat zwei Einwechselspieler. Die Tore sind ganz flach und haben nur zwei Einschusslöcher. Bodychecks und Schlagschüsse sind verboten, denn die Ausrüstung ist auf Helm, Eishockey-Handschuhe, Schienbein- und Ellenbogenschoner beschränkt.

Der erste deutsche Pond Hockey Cup fand 2011 auf dem Rießersee in Garmisch-Partenkirchen statt. Veranstalter waren damals der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) und das Medienunternehmen Sport 1. Neben Stammtisch-Mannschaften traten dort auch Prominente wie DEB-Präsident Franz Reindl, Eishockey-Legende Erich Kühnhackel und Ex-Profi Rick Goldmann an. Nach fünf Jahren war dann aber Schluss: „Der DEB hat sich zurückgezogen“, erklärt Maban.

Nun soll die Idee wieder aufleben, wenn auch in etwas abgewandelter Form. Die Mannschaften müssen sich über drei Runden für das Finale qualifizieren. Die erste steigt in Tegernsee, die zweite in Ehrwald (Tirol) und die dritte in Schierke im Harz (Sachsen-Anhalt). Dort wird von 16. bis 18. März 2018 auch das Finale ausgetragen. Natureis gibt es an keinem der drei Standorte.

Für die erste Runde in Tegernsee haben sich bislang 16 Mannschaften angemeldet. „Es sind noch Startplätze frei“, sagt Maban. 24 Teams sollen es am Ende sein. Maban wünscht sich von der Veranstaltung einen kleinen Werbeeffekt für Klub und Stadt. „Wir hoffen, dass für den Verein was übrig bleibt.“

Anmeldung

Bis Redaktionsschluss hatten sich folgende 16 Mannschaften angemeldet: EC Tegernsee U20, (Tegernsee), Black u White Dynamite (Regensburg), Codemanufaktur Allstars (Fürth), EC Tegernsee AH (Tegernsee), Unicorns (Regensburg), Eisbrecher (Rosenheim), ERC Oldboys (Ingolstadt), Hackl 9 (Miesbach), Eishaernla (Hof), Icebreakers (Schweinfurt), Jürgens Ice Crusher (Taufkirchen), Peiting Pirates 1 (Peiting), Peiting Pirates 2 (Peiting), Icehops (Pfaffenhofen), EC Tegernsee 2 (Tegernsee) und Zambonies RO (Rosenheim).

Insgesamt gibt es 24 Startplätze. Eine Anmeldung ist noch möglich bis Freitag, 24. November, unter www.pondhockey-germany.de