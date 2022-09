Eisratz‘n Schaftlach laden zur Deutschen Meisterschaft - Hartpenning im erweiterten Kreis der Favoritinnen

Freut sich auf die Deutsche Meisterschaft in eigener Halle: Turnierorganisator Stefan Quercher von den Eisratz’n Schaftlach. 13 Teams kämpfen um den Titel. © Ralf Poeplau

Die Eisratz‘n Schaftlach richten die Deutschen Meisterschaften der Stockschützinnen im Mannschaftsspiel und Zielschießen aus.

Schaftlach – Der Höhepunkt des Jahres wartet am Wochenende auf die Eisratz’n Schaftlach. In deren Stocksporthalle wird am Samstag und Sonntag die Deutsche Meisterschaft der Damen ausgetragen. Mit dabei ist die Moarschaft des TSV Hartpenning, die nach den jüngsten Erfolgen sogar zu den Geheimfavoriten gehört.

Organisiert wird das Turnier von Stefan Quercher, die Schirmherrschaft hat Waakirchens Bürgermeister Norbert Kerkel übernommen. In den vergangenen Tagen wurde die Halle speziell dem Turnier entsprechenden Anforderungen umgebaut. So wurde beispielsweise eine Bande mit Anzeigetafel und eine Tribüne für die Zuschauer aufgebaut.

Als Favoriten reisen die Teams aus Kühbach, Peiting, Passau-Neustift und Büblingshausen an. Nicht mit dabei sein werden aufgrund einer Disqualifikation die Damen des EC Gerabach, die sonst stets auch zu den Medaillen-Kandidaten gehörten. Mit guten Ergebnissen hat sich auch das Damen-Team des TSV Hartpenning in den erweiterten Favoritenkreis geschossen. Nach dem dritten Platz in der Bundesliga Süd, durch den sie das Ticket für die Deutsche Meisterschaft gelöst hatten, gewannen die TSV-Damen zuletzt den Bayernpokal (wir berichteten) und hegen durchaus Ambitionen.

Am Samstag um 9 Uhr beginnt das Mannschaftsspiel, am Sonntag wird ab 8.30 Uhr der Zielwettbewerb ausgetragen. Insgesamt 13 Teams kämpfen am Samstag um die Stockerlplätze, am Sonntag treten dann 21 Schützinnen gegeneinander an. Garantiert ist hochklassiger Stocksport, die Athletinnen freuen sich jederzeit über zahlreiche Zuschauer. Für das leibliche Wohl ist vonseiten des Ausrichters gesorgt.

Als Titelverteidiger reist der TSV Kühbach an, nach dem vierten Platz im vergangenen Jahr wollen aber auch die Hartpenningerinnen dieses Mal wieder alles geben, um am Ende möglichst weit vorne zu stehen. Für den TSV treten Andreas Lambert, Maria Fagner, Lisa Poidl und Sandra Schneider an. Als fünfte Schützin ist Barbara Quercher mit dabei. „Wir wollen das bestmögliche Ergebnis erzielen, den Schwung der guten Sommersaison mitnehmen und schauen, was dabei herauskommt“, erklärt TSV-Sprecherin Schneider. „Dadurch, dass es quasi ein Heimspiel ist, baut das sicher einen gewissen Druck auf, weil jeder Wunder was erwartet. Aber wir wollen einfach Spaß haben und das Beste daraus machen.“