Erfolgreiche Wochen für Segel-Urgestein Sepp Höß

Von: Gerti Reichl

Flink und erfolgreich unterwegs: (v.l.) Sepp Höß, Michi Grad und Roland Metzner in der 20er-Rennjolle „Cherie“ auf dem Attersee in Österreich. © Privat

86 Jahre und kein bisschen müde: Sepp Höß aus Rottach-Egern zeigte den jüngeren Seglern auf dem Attensee, wie es geht.

Rottach-Egern – Der Rottacher Sepp Höß ist ein Urgestein des Segelsports und auch sonst ein Tegernseer Original. 1945 begann seine Laufbahn, die bisher von unzähligen Titeln gekrönt ist. Nicht nur mehrere Deutsche Meistertitel in den Klassen Kielzugvogel (1966 und 1976), Tempest (1970) und Dyas (1987) sind darunter. Sepp Höß krönte seine Karriere zweimal in Folge mit dem Weltmeistertitel in der Tempest-Klasse – 1983 und 1984. Zweimal wurde er Vize-Weltmeister (1977 und 1978), 1982 Drittbester der Welt. Zweimal gewann er die legendäre „Centomiglia“ am Gardasee. Er war 36 Jahre lang im Vorstand des Yacht Clubs am Tegernsee (YCaT), davon 24 Jahre als Vorsitzender. Heute ist er Ehrenmitglied. Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten, das er 2010 für seine Verdienste bekam, sowie die Rottacher Bürgermedaille (2011) zieren seine Trophäensammlung.

Wasser und Wind, das ist das Leben des gelernten Konditors, der auch als Kochsmaat zur See fuhr und auf der ganzen Welt unterwegs war. Das Hotel seiner Eltern in der Egerner Bucht, in dem er später arbeitete, führt heute sein Sohn Thomas.

Stolz auf die Platzierungen am Attersee: Segel-Urgestein Sepp Höß (r.) und seine Vorschoter Michi Grad und Roland Metzner. © Privat

Höß ist geistig und körperlich fit

Dass Sepp Höß inzwischen 86 Jahre alt ist, steht zwar in seiner Geburtsurkunde, doch wirklich glauben kann das keiner. Die Leidenschaft für den Segelsport hält ihn körperlich und geistig fit. So fit, dass der Rottacher nicht müde wird ins Boot zu steigen, um an Regatten teilzunehmen. Dass er dann auch Titel einfährt, ist umso bewundernswerter.

Jüngstes Beispiel: die Atterseewoche für Traditionsyachten in Österreich. Sepp Höß war mit der 20er-Rennjolle „Cherie“ am Start, einer „Schwester“ seiner Rennjolle „Annerl“, mit der er die besagte „Centomiglia“ einst gewann. Das elegante Holzboot gehört inzwischen je zur Hälfte dem Tegernseer Unternehmer Andreas Greither und Vorschoter Roland Metzner. „Und der hat das Boot in den vergangenen drei Jahren so gut umgebaut, dass es auch bei wenig Wind schnell ist“, schwärmt Höß. Mit ihm am Steuer und Metzner sowie Michi Grad vom Tegernseer Touring Yacht-Club (TTYC) als Vorschoter, spielte „Cherie“ ihre Klasse aus. Und so waren Höß und seine Crew nach fünf Wettfahrten die Schnellsten von 53 Teilnehmern, wobei sie dreimal als Erste und einmal als Zweite über die Ziellinie fuhren, eine Wettfahrt wurde gestrichen. Bei der Holzbootregatta herrschten mittlere Winde, die Plätze wurden nach berechneter Zeit und Yardstickzahl vergeben.

Höß soll Autogrammkarten unterschreiben

Während der Segelwoche fuhren Höß und seine Sportsfreunde einen weiteren bemerkenswerten Erfolg ein: Die traditionsreiche „Lange Wettfahrt“, bei der 70 Kilometer bei leichten bis mittleren Winden auf dem Attersee gesegelt werden mussten, meisterten Höß, Metzner und Grad als Fünfte. Die Plätze wurden nach berechneter Zeit und Yardstickzahl vergeben. „Wir waren vier Stunden und 48 Minuten auf dem Wasser“, sagt Höß, „das ist schon eine tolle Leistung.“

Ausruhen? Kommt nicht in Frage! Nach der Bierschiffregatta des TTYC, bei der Sepp Höß mit seiner Enkelin Anna-Gloria im Boot saß (Tempest), machte er den dritten Platz (wir berichteten), ein fünfter Platz folgte bei der hochkarätig besetzten Seemeisterschaft am Tegernsee. Dass bei der Siegerehrung im Clubhaus die Bitte an Höß herangetragen wurde, er möge für eine Berliner Seglerfamilie Autogrammkarten unterschreiben, da er zu den herausragendsten Persönlichkeiten in der Geschichte des Segelsports zähle, schmeichelte dem 86-jährigen.

„Jetzt kommt noch das Absegeln“, berichtet er bescheiden, „und dann ist Schluss.“ Für heuer.