FC Real Kreuth gegen SG Hausham: Hier zählt nur das Ergebnis

Es wird hart: Das Hinspiel hat Kreuth (in Schwarz) mit 1:0 bei der SG Hausham (in Weiß) gewonnen.

Abstiegskampf in der Kreisliga 1

Das Landkreis-Derby zwischen dem FC Real Kreuth und der SG Hausham am Mittwochabend (Anpfiff 19.30 Uhr) hat für beide Mannschaften vorentscheidenden Charakter.

Die Kreuther stecken tief im Tabellenkeller und müssen erst einmal den Relegationsplatz gegenüber Gaißach und Bad Tölz absichern. Das rettende Ufer ist vier Spiele vor dem Ende der Saison sechs Punkte entfernt.

Auf dem ersten Nichtabstiegsplatz steht just die SG Hausham. Mit zwei Punkten ist der Vorsprung auf Bad Kohlgrub aber ebenfalls recht dünn bemessen. Entsprechend sind sich beide Seiten einig, dass sich die wohl zahlreich erscheinenden Zuschauer auf ein kampfbetontes Match einstellen dürfen.

„Es gibt keinen Schönheitspreis zu gewinnen“, erklärt Kreuths Sprecher Sigi Frank. „Wir müssen Hausham niederkämpfen und dürfen auch mal ein einfaches Tor schießen.“ Ähnlich beurteilt Haushams Sportlicher Leiter Hubert Holzner die Lage: „Wir müssen dagegenhalten und den Gegner erst einmal niederkämpfen. Dann können wir mit dem Spielen anfangen.“

Für beide Teams ist klar: Es zählen nur drei Punkte. Ein Unentschieden würde keiner Seite weiterhelfen. Beim FC Real Kreuth wird Michael Egger nach seiner Bänderverletzung wieder ins Geschehen eingreifen können. Dafür fehlt Lukas Frank aus beruflichen Gründen. Ansonsten ist der Kader bis auf die Langzeitverletzten komplett.

Ähnlich stellt sich die Lage bei den Haushamern dar. Simon Beck und Benedikt Holzner stehen wieder zur Verfügung. Zudem hofft man bei der SG, dass Stefan Millich seine Zerrung rechtzeitig auskuriert hat, um auflaufen zu können.

Am vergangenen Wochenende mussten beide Mannschaften Enttäuschungen hinnehmen. Kreuth wachte beim Derby in Holzkirchen erst nach einem 0:3-Rückstand auf und unterlag letztlich knapp mit 2:3. Hausham kam trotz einer spielerisch ansprechenden Leistung beim Tabellenschlusslicht in Bad Tölz nicht über ein torloses Remis hinaus. Das Problem war wieder einmal die Chancenverwertung.

„An die zweite Halbzeit des Spiels in Holzkirchen können wir anknüpfen“, findet Frank. „Wir brauchen jetzt unbedingt Punkte, damit wir sicher in der Relegation sind.“ Gaißach sei auch immer für einen Sieg gut. „Gegen Hausham müssen wir von der ersten Minute an eine Top-Leistung zeigen und mit Lauf- und Kampfbereitschaft unser Glück erzwingen“, fordert Frank.

„In Kreuth ist es immer schwer zu spielen“, weiß auch Holzner. „Wir müssen die Nerven behalten und besser spielen als in Bad Tölz, wenn wir punkten wollen.“ Die Zuschauer in Kreuth seien sehr emotional, die Mannschaft robust und kampfstark. „Sie haben auch gute Einzelspieler. Mich wundert es eigentlich, dass Kreuth so weit hinten drin steht“, sagt Holzner. „Ich hoffe, unsere Mannschaft legt jetzt endlich die Aggressivität an den Tag, die es im Abstiegskampf braucht.“

Gerade auf die heimischen Fans setzen die Kreuther. „Hausham ist ganz schwer einzuschätzen“, warnt Frank. „Wir dürfen sie vom Anpfiff weg nicht ins Spiel kommen lassen. Es kommen bestimmt wieder viele Zuschauer. Diesen Rückenwind muss die Mannschaft mitnehmen.“ Nun liegt es an den Teams zu zeigen, dass beide Mannschaften das Zeug dazu haben, auch in der kommenden Saison in der Kreisliga zu spielen.

Thomas Spiesl