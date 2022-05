Fünf neue Schwarzgurtträger bei der Taekwondo Familie Tegernsee

Hoher Besuch: Die koreanischen Großmeister Jae-Hee Chang (l.) und Ho (r.) prüften (ab 2.v.l.) Schulleiter Andreas Wahl, Lina-Marie Wahl, Lennart Wahl, Constantin Bauer und Michael Königbauer. © Taekwondo Familie Tegernsee

Fünf Prüflinge, fünfmal bestanden: Bei der Taekwondo Familie Tegernsee gibt es fünf neue Schwarzgurtträger.

Gmund – Nach einer fünfmonatigen, aufwendigen Umbauphase war nun endlich soweit: Die Räume der Taekwondo Familie Tegernsee in Gmund erstrahlten in neuem Glanz. Dieser wurde vom koreanischen Großmeister Jae-Hee Chang, 9. Dan, verstärkt, der die Räume der Kampfschule gemeinsam mit Großmeister Ho, 9. Dan, dem höchsten Taekwondo-Schwarzgurtträger Hongkongs, offiziell als neue Global U-Chong Taekwondo Schule am Tegernsee einweihte und in diesem Zuge auch eine Schwarzgurtprüfung abnahm.

Geprüft wurden die Disziplinen Grundschule, Formenlauf, Einschrittkampf, olympischer Wettkampf sowie der Bruchtest. Schulleiter Andreas Wahl ließ es sich laut Mitteilung nicht nehmen, statt der geforderten drei Zentimeter ein fünf Zentimeter dickes Fichtenholzbrett zu zerschlagen. Er bestand auch die Prüfung zum 4. Dan und ist somit vom Meisterschüler zum Meister aufgestiegen. Als jüngste Schwarzgurtträgerin Bayerns bestand Lina-Marie Wahl die Prüfung zum 3. Poom. Davon gibt es unter 16 Jahren nur 78 im Bundesgebiet. Constantin Bauer und Lennart Wahl sind neue Dan-Träger des 1. Poom (Schwarzgurt unter 16 Jahre), Michael Königbauer sicherte sich den 1. Dan.

Auch die Großmeister seien stolz auf das Gesehene gewesen, teilt die Kampfsportschule mit. Für sie sei auch das anschließende Grillfest ein Highlight gewesen. mm