FC Liverpool trainiert öffentlich in Rottach-Egern

Vorbereitung in Rottach-Egern

von Julia Pawlovsky schließen

Nach Borussia Mönchengladbach ist vor Liverpool: Am Mittwoch kommt das Premier-League-Team von Trainer Jürgen Klopp nach Rottach-Egern. Die Trainingseinheiten sind öffentlich.

Rottach-Egern – Noch trainiert Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf der Anlage des FC Rottach-Egern. Bis Sonntag bereitet sich die Mannschaft von Trainer Dietmar Hecking auf die neue Saison vor. Drei Tage später erwarten die Rottacher dann erneut hohen Besuch: Wie berichtet, hält der FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp ebenfalls ein Trainingslager am Tegernsee ab.

Der 18-fache englische Meister nimmt am fünften Audi Cup in der Münchner Allianz Arena teil und bereitet sich in Rottach von Mittwoch, 26. Juli, bis Mittwoch, 2. August, auf die kommende Premier-League-Saison vor.

Nun wurden die öffentlichen Trainingszeiten bekannt gegeben. Das Team um Emre Can und Roberto Firmino ist an folgenden Tagen an der Anlage am Birkenmoos zu sehen: Mittwoch, 26. Juli, um 16 Uhr, Donnerstag, 27., und Freitag, 28. Juli, jeweils um 10.30 und 16 Uhr, Samstag, 29. Juli, um 10.30 Uhr, Sonntag, 30., und Montag, 31. Juli, jeweils um 10.30 und 16 Uhr, Dienstag, 1., und Mittwoch, 2. August, um 10.30 Uhr. Am Dienstag, 1. August, findet um 20.30 Uhr das Spiel gegen Gastgeber FC Bayern im Rahmen des Audi Cups statt.