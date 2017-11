FC Real Kreuth will Wiedergutmachung 

Nichts zu holen gab es für den FC Real Kreuth in den vergangenen fünf Begegnungen gegen den SV Ohlstadt.

„Das wird ein Kampfspiel“

In den vergangenen fünf Kreisliga-Begegnungen mit dem SV Ohlstadt hat der FC Real Kreuth nicht einmal gewonnen. Im Heimspiel am Samstag soll das nun anders werden.

Kreuth – Im letzten Kreisliga-Spiel vor der Winterpause empfängt der FC Real Kreuth am Samstag den SV Ohlstadt – einen Gast, gegen den die Enterbacher Wiedergutmachung betreiben wollen. Denn die vergangenen fünf Kreisliga-Begegnungen mit dem SVO konnten die Kreuther allesamt nicht für sich entscheiden. Zuletzt unterlagen sie zum Saisonauftakt mit 2:3. „Das war unser wildestes Spiel in dieser Saison“, erinnert sich FC Real-Trainer Bernhard Gruber.

Viele Ausfälle gab es damals in seiner Mannschaft zu beklagen. Das sieht dieses Mal ganz anders aus. Keine neuen Verletzungen, keine Sperren – „wir sind gut drauf“, betont Gruber. Deshalb möchten er und seine Kicker auch unbedingt das Samstagsspiel abhalten, obgleich die Platzverhältnisse alles andere als ideal sind. „Solange es irgendwie geht, soll das Spiel stattfinden“, sagt der FC Real-Trainer. „Denn wir möchten mit einem Sieg in die Pause gehen.“

Zum einen also eine mehr als ordentliche Leistung der vergangenen Monate krönen. Zum anderen aber auch endlich einen Erfolg gegen die Ohlstädter feiern. „Das wird ein Kampfspiel“, schätzt Gruber. Wobei es zur Winterpause in diesem Kampf für seine Mannschaft um mehr geht als für die Gäste. Ohlstadt wird fix im Tabellenmittelfeld überwintern, wohingegen für Kreuth zwischen Platz eins und fünf rein theoretisch alles möglich wäre.

Trainer Gruber vertraut für diesen letzten Auftritt des Jahres auf dieselbe Startelf wie in den vergangenen Wochen – keine Experimente zu diesem Zeitpunkt sind von Nöten. Was nun zählt ist, sich in Kreuth noch einmal für ein insgesamt starkes Fußballjahr 2017 zu belohnen. Gruber: „Mit einem Erfolg lässt es sich dann auch schöner feiern.“

Sofia Eham