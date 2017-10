FC Real Kreuth zu Gast beim Absteiger

Die Enttäuschung über das Unentschieden im Derby gegen den TSV Otterfing ist beim FC Real Kreuth (in Weiß) noch nicht verflogen.

Nach dem Unentschieden im Derby gegen den TSV Otterfing, will der FC Real Kreuth am Sonntag wieder drei Punkte holen. Gegner sind dann die SF Aying.

Kreuth – Die Enttäuschung nach dem 2:2 gegen den TSV Otterfing war in Kreuth zu spüren. Doch viel Zeit, sich darüber zu ärgern, bleibt nicht. Denn am Sonntag geht es zu den Sportfreunden Aying, wo der FC Real laut Trainer Bernhard Gruber ganz klar „drei Punkte holen“ will.

Gelänge dies, würde seine Mannschaft bereits eine Marke knacken. Mit einem Sieg in Aying hätte Kreuth schon 25 Zähler und damit einen mehr, als in der gesamten Vorsaison. Doch dem misst Gruber wenig Bedeutung bei: „Wenn wir so weiterspielen, müssen wir nicht zittern“, sagt der Trainer.

Auch gegen Otterfing zeigten die Kreuther durchaus attraktiven Fußball – jedoch nicht über die gesamte Spieldauer. „Nur 60 Minuten volle Konzentration reichen eben nicht immer“, meint der Trainer. „Dieses Mal müssen wir wieder über 90 aufpassen.“

Denn die Absteiger aus Aying sind keinesfalls zu unterschätzen. Zwar unterlagen die Sportfreunde am Dienstag dem TSV Murnau und verhalfen dem Gegner damit, das erste Mal in dieser Saison die Abstiegsplätze zu verlassen. Nichtsdestotrotz erwartet die Enterbacher eine technisch gut ausgebildete Mannschaft, die mit Benedikt Wohlschläger auch einen Toptorjäger zu bieten hat: Bei sieben Einsätzen traf er fünf Mal. Läuferisch sieht Gruber allerdings seine Mannschaft im Vorteil.

Dieser Vorteil soll auch besser genutzt werden als noch im Landkreis-Derby. Denn mit der geknackten Marke aus der Vorsaison gibt sich der FC Real noch lange nicht zufrieden. „Wir wollen so viel wie möglich gewinnen, damit es bis zum Ende der Saison um etwas geht.“ Langweilig verspricht es jedenfalls sobald nicht zu werden in Enterbach.

Sofia Eham