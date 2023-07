Talente an den Profi-Kader heranführen

Teilen

Wieder daheim: Andreas Haidl war schon bis 2015 bei der Spielvereinigung. © SPvgg unterhaching

Andreas Haidl ist in Doppelfunktion zurück bei der Spielvereinigung Unterhaching: Er coacht die U19 und unterstützt bei den Profis als Co-Trainer.

Waakirchen – Wer sich die Karriere von Andreas Haidl ein wenig genauer ansieht, erkennt durchaus Parallelen zu einigen ganz großen Trainer-Persönlichkeiten. Schließlich startete ein gewisser José Mourinho seine Laufbahn bereits im Alter von 25 Jahren, und auch Ex-Bayern Trainer Julian Nagelsmann wurde schon mit 29 Jahren bei der TSG Hoffenheim zum Bundesligatrainer befördert.

Auch Haidl kann mit seinen 38 Jahren bereits auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken. „Ich hatte leider als aktiver Spieler mehrere schwere Verletzungen“, berichtet der Waakirchner über sein frühes Karriereende. „Der Übergang dann aber zum Trainer in den NLZ-Bereich (Anm. d. Red: Nachwuchsleistungszentrum) ist mir aber relativ leicht gefallen.“

Nun kehrt der 38-Jährige zur neuen Saison gewissermaßen wieder an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nach acht Jahren im NLZ des FC Augsburg, in dem Haidl mehrere Teams und zuletzt die U17 betreute, geht es wieder zurück zur SpVgg Unterhaching. Bei der war der Waakirchner bis 2015 bereits einige Jahre tätig.

„Wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich nur sehr ungern den Verein wechsle. Aber acht Jahre in Augsburg waren jetzt eine lange Zeit“, betont Haidl, bei dem gleich mehrere Veränderungen anstehen. Zu Hause in Waakirchen wurde gebaut, und demnächst wird Haidl heiraten. „Ich wollte einfach nicht mehr so weit pendeln“, gibt er unumwunden zu. Da traf es sich gut, dass der Kontakt in die Münchner Vorstadt eigentlich nie so recht abgerissen ist. „In der Zwischenzeit hatte ich mit Manfred Schwabl immer ein richtig gutes Verhältnis“, erläutert Haidl. Er versteht sich mit dem Präsidenten der Spielvereinigung so gut, dass Haidl zur neuen Saison gleich eine Doppelfunktion übernehmen wird. Einerseits ist er Chefcoach der Hachinger U19 und andererseits unterstützt er den neuen Übungsleiter Marc Unterberger als Co-Trainer des Drittliga-Teams.

„Ich habe schon ein wenig Respekt vor dieser Doppelfunktion“, räumt Haidl ein. „Aber ich freue mich darauf, weil es eine riesige Chance für die U19-Spieler ist, wenn die Jugend und die erste Mannschaft so eng verzahnt sind.“ Er wolle so viele Akteure der A-Junioren wie möglich in den Kader der Profimannschaft bringen. „Dafür mache ich ja das Ganze“, sagt er.

Und genau bei dieser Arbeit ist der Vergleich zu den ganz großen Trainerpersönlichkeiten plötzlich wieder da. Klar orientiere sich Haidl an diesen Namen, „aber ich möchte meinen eigenen Weg gehen mit harter und akribischer Arbeit“, sagt er. „Dabei will ich emotional sein, weil ich nur so das Feuer entfachen kann, aber auch nicht zu emotional, weil man dann zu viele Fehler macht.“

Für ihn wird der Wechsel ein wichtiger Schritt sein, vor allen Dingen, wie er sagt: „Ich bin froh, wieder daheim zu sein.“