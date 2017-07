Anstoßen auf die Borussen-Freundschaft

Gladbachs Trainingslager in Rottach-Egern

von Dieter Dorby

Es ist ja quasi wie daheim. Zum mittlerweile sechsten Mal hat Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach sein Trainingslager für die anstehende Saison in Rottach-Egern verbracht.

2012 kam der Traditionsverein vom Niederrhein zum ersten Mal ins Tegernseer Tal. Damals war noch der Schweizer Lucien Favre Trainer der Fohlenelf. Doch auch unter dessen Nachfolger André Schubert und dem aktuellen Coach Dieter Hecking blieb die Borussia der Gemeinde Rottach-Egern und dem Althoff Seehotel Überfahrt am Tegernsee treu.

Diese Verbundenheit war für Überfahrt-Geschäftsführer Vincent Ludwig Anlass genug, das Präsidium der Borussia sowie Vertreter aus der Region im Seehotel zu empfangen, um die langjährige Partnerschaft zu würdigen. Dabei durften sich die Gäste aus dem Oberland über signierte Trikots freuen.

Aber auch die Gladbacher hatten Grund zur Freude. Wie die Borussia auf ihrer facebook-Seite mitteilt, haben sich rund 1000 mitgereiste Fans die Übunseinheiten am Birkenmoos angeschaut. Immerhin war es eine tolle Gelegenheit, neben Stars wie Kapitän Lars Stindl auch Neuzugänge wie Vincenzo Grifo, der aus Freiburg kam, kennenzulernen.

Trainer Hecking ist mit dem Trainingslager zufrieden: „Wir konnten alle Einheiten so durchziehen, wie wir es uns vorgestellt haben. Im Seehotel Überfahrt waren wir sehr gut untergebracht. Die Bedingungen insgesamt zwischen den Bergen und am See waren hervorragend. Auch der Trainingsplatz war okay.“

Die reisefreudigen Fans haben auch Hecking überrascht, für den es die erste Saisonvorbereitung mit Gladbach war: „Das kannte ich so von meinen vorherigen Vereinen nicht. Die Stimmung nach dem Training war toll, die Mannschaft ist auf die Fans zugegangen, die enge Bindung war zu sehen.“

