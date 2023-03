Guter Dinge in die Pipe: Christoph Lechner will ins WM-Finale

Von: Sebastian Schuch

Drei gute Trainingstage in der Pipe hat Christoph Lechner hinter sich. © Constanze Wagner

Mit der Qualifikation wird es für Christoph Lechner erstmals ernst in der Halfpipe bei der Snowboard-WM in Bakuriani.

Ostin – Gut vorbereitet startet Christoph Lechner heute im georgischen Bakuriani in seine dritten Weltmeisterschaften. Dabei peilt der Snowboarder vom SC Ostin seine WM-Final-Premiere an.

Drei volle Trainingstage in der Halfpipe liegen hinter Lechner und seinem Teamkollegen André Höflich. Das ist nach den zahlreichen Verschiebungen bei den Titelkämpfen in Bakuriani durchaus eine Erwähnung wert. Somit hatten Lechner, Höflich und Co. auch genügend Zeit, an ihren Tricks für die Qualifikation – und eventuell das Finale – zu feilen.

Der Einzug in den Kampf um die Top-Plätze am Freitag, 3. März, ist auch das erklärte Ziel des 22-Jährigen. Gelungen ist ihm dies in seiner Karriere erst einmal: in Copper Mountain (USA) im vergangenen September. Das Potenzial ist also vorhanden. Zudem weiß der Waakirchner seit dem Weltcup in Calgary (Kanada), dem letzten vor der WM, dass er den Front-Double-Twelve, einen Sprung mit dreieinhalb Drehungen, auch im Wettkampf landen kann. Tricks dieser Kategorie dürften für den Finaleinzug auch nötig sein.

Die Qualifikation beginnt am Mittwoch um 9.10 Uhr. Das Finale steigt am Freitag, 3. März. Die Sportschau überträgt ab 7 Uhr im Livestream. ses