Heimrennen am Gudiberg: Tremmel startet bei Weltcups in Garmisch

Für Toni Tremmel geht es auch um einen versöhnlichen Abschluss mit dem Weltcu-Winter. © Jean-Christophe Bott/KEYSTONE/dpa

Nach den Olympischen Spielen ist vor dem Saisonfinale: Dazwischen startet Toni Tremmel bei zwei Slaloms in Garmisch.

Rottach-Egern – Der Slalom-Winter neigt sich dem Ende zu. Vor der großen Finalveranstaltung Mitte März im französischen Meribel stehen zwei Weltcuprennen auf heimischem Boden an. An diesem Wochenende werden am Gudiberg über Garmisch zwei Slaloms ausgetragen. Mit am Start ist Toni Tremmel vom SC Rottach-Egern.

Linus Straßer ausgeklammert, brennt die internationale Flamme der deutschen Slalomfahrer nur im Hinterstübchen. Daran kann auch Tremmel nichts ändern. Abgesehen vom Rennen in Kitzbühel konnte der 27-Jährige im Weltcup nicht punkten. „Ich schaue nicht auf die Gesamtwertung. Ich versuche, in jedem einzelnen Rennen meine Leistung abzurufen“, erklärt Tremmel seine Philosophie. Wobei die Gesamtwertung, die Zahl der Weltcuppunkte, darüber entscheidet, wer sich für das Finale in Frankreich qualifiziert. Tremmel hat in Kitzbühel 14 Punkte gesammelt. Der Belgier Armand Marchant, der als 25. und damit Letzter in das Starterfeld in Meribel rutschen würde, kann auf 67 Punkte verweisen. Für den Rottacher ist es also eine extrem hohe Hürde, sich noch für die Finalveranstaltung in Frankreich zu qualifizieren.

Am Gudiberg zu starten, kommt für Tremmel einem Heimrennen gleich. Er hat sich hier schon bei nationalen Meisterschaften, FIS-, Europacup- und Weltcuprennen zwischen die Stangen geschwungen. In der Mitte Februar von der FIS veröffentlichten Punkteliste ist der Sportsoldat vom Tegernsee um einen Platz nach hinten gerückt. Somit wird er mit einem Startplatz ab Rang 40 ins Rennen gehen.

Bei Europacuprennen hat Tremmel immer einen Platz in der ersten Startgruppe. Nur drei Tage nach dem Erlöschen der olympischen Flamme in Peking war in Schweden eine Doppelveranstaltung angesetzt. In beiden Rennen war es nach jeweils starkem ersten Durchgang der zweite Lauf, der eine bessere Platzierung verhinderte. Platz sechs im Auftakt-Wettbewerb brachte Tremmel 40 Europacup-Punkte. Rang 27 im Rennen zwei nur deren sieben. Damit ist der Rottacher in der Gesamtwertung auf Platz acht abgerutscht. Da nur den besten Drei der Europacup-Gesamtwertung ein fixer Weltcup-Startplatz im kommenden Winter zusteht, ist dieser Bonus infrage gestellt. Aber auch hier stehen noch Rennen im März aus..