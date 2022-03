Hoffnung aufs Podest: Celia Trinkl startet bei Junioren-WM

Von: Sebastian Schuch

Snowboardcrosserin Celia Trinkl vom SC Miesbach. © Privat

Nach einem Jahr Verletzungspause hat sich Snowboardcrosserin Celia Trinkl vom SC Miesbach zurück gearbeitet und fährt jetzt zu ihrer zweiten Junioren-Weltmeisterschaft.

Waakirchen – Die erste von sieben Stunden Fahrt in die Schweiz hat Celia Trinkl gerade hinter sich und auch vor den sechs verbleibenden ist ihr nicht bange. „Ich schlafe die meiste Zeit auf der Fahrt“, sagt sie. Umso fitter ist sie in Veysonnaz angekommen, wo die Snowboardcrosserin am morgigen Donnerstag bei den Junioren-Weltmeisterschaften startet.

Die Waakirchnerin tritt zum zweiten Mal nach 2019 bei den Titelkämpfen an und setzt sich durchaus hohe Ziele. „Zwei der Favoritinnen sind verletzt raus. Jetzt habe ich schon die Hoffnung, dass ich vielleicht aufs Podium fahre.“ Es wäre ihr erstes bei großen internationalen Meisterschaften, nachdem die 19-Jährige 2019 22. wurde und mit dem Team Platz 20 belegte. Bei den Olympischen Jugend-Winterspielen 2020 wurde sie 17.

Das Selbstvertrauen kommt nicht von ungefähr. Nachdem Trinkl die Saison 2020/21 aufgrund eines Bruchs im linken Fuß und einem angerissenen Kreuzband komplett verpasst hat, hat sie sich in diesem Winter zurückgearbeitet, bei Juniorrennen in Grasgehren die Plätze eins und zwei belegt und auch im Pitztal gewonnen. Hinzu kommen Top-Ten-Plätze im Europacup. Dass es im Snowboardcross allerdings auch ganz schnell vorbei sein kann, weiß die Athletin des SC Miesbach vom Europacup im Schweizer Lenk am vergangenen Wochenende: „Da bin ich zweimal gestürzt“, berichtet sie über die Plätze 14 und 21.

Die Strecke in Veysonnaz kennt sie bislang nur vom Anschauen, dort fand vor zehn Tagen der letzte Weltcup des Winters statt. „Ich habe mir den Kurs grob angeschaut“, sagt Trinkl, für die am Donnerstag alles passen muss. Nach der Qualifikation geht es direkt mit den Final-Heats weiter, einen Teamwettbewerb gibt es heuer nicht.