Im Schwergewicht zum Klassensieg: Jörg Weidinger lässt es am Rechberg richtig krachen

Von: Sebastian Grauvogl

Publikumsliebling: Jörg Weidinger rollt mit seinem BMW Z4 GT3 durch die Zuschauermassen an den Start des Internationalen Rechbergrennens. © Tomas Tichy

Mit einem für Bergrennen eigentlich viel zu schweren BMW Z4 GT3 hat Jörg Weidinger vom MSC am Tegernsee am Rechberg die Konkurrenz überrascht. Der Schaftlacher fuhr zum Klassensieg.

Schaftlach/Rechberg – Ein Langstrecken-Auto, das eigentlich viel zu schwer für den Berg ist. Gebrauchte Reifen, weil der bestellte neue Satz nicht mehr rechtzeitig geliefert wurde. Keine optimalen Voraussetzungen erwarteten den Schaftlacher Jörg Weidinger vom MSC am Tegernsee, als er sich beim Internationalen Rechbergrennen in der Steiermark hinter das Steuer seines weißen BMW Z4 GT3 zwängte. Wobei man streng genommen gar nicht von „seinem“ BMW sprechen kann. Vielmehr war der BMW nur eine Leihgabe des Salzburgers Bernhard Permetinger, der Weidinger gebeten hatte, den Wagen mit all seiner Erfahrung für den Berg zu optimieren. Das gelang – und wie: Nach zwei Läufen des zur europäischen Bergmeisterschaft zählenden Rennens stand Weidinger als Sieger in Klasse 2 und Zweitschnellster aller Tourenwagen im Feld fest.

Für den „Berg-Chirurg erster Güte“, wie das Online-Magazin Hillclimbfans den Perfektionisten Weidinger respektvoll nennt, begann die Vorbereitung bereits eine Woche vor dem Rennen in der Garage. Dort tüftelte er mit Permetinger am perfekten Setup. Flügel, Federn, Dämpfer, Stabilisatoren: An Stellschrauben wie diesen drehten sie, um den „kugelsicheren“ weil auf Durchhaltevermögen bei 24 Stunden-Rennen optimierten und damit inklusive Fahrer 1340 Kilo schweren (die Bergkonkurrenz ist gut 300 Kilo leichter) Z4 fit für den Rechberg zu machen.

Gutes Setup zahlt sich aus

Die Schreibtischarbeit zahlte sich auf dem Asphalt aus. Schon im ersten Lauf jagte Weidinger den 515 PS starken BMW in einer Zeit von 2:01,645 Minuten die knapp 4,5 Kilometer lange Bergstrecke mit einer durchschnittlichen Steigung von 6,3 Prozent hinauf – Platz zwei im Tourenwagenfeld. Und das, obwohl er eigenen Aussagen zufolge nicht mal ganz ans Limit ging. „Mit einem Auto, das dir nicht gehört, baust du immer eine Sicherheitsmarge ein.“ Wirklich zu bremsen schien ihn die aber nicht. Trotz weiter nachlassender Reifen ließ Weidinger im zweiten Lauf eine weitere Top-Zeit (2:02,114 Minuten) folgen. In der Addition standen damit 4:03,759 Minuten zu Buche – der Sieg in der Performance-Klasse und Gesamtrang zwei bei den Tourenwagen. Für Permetingers Vertrauen bedankte sich Weidinger aber nicht nur mit Prestige, sondern auch mit dem damit verbundenen Preisgeld sowie einigen Sponsoren, die er aus seinem Netzwerk an Land gezogen hatte.

