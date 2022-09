Jeder Finisher war ein Held beim 19. Tegernseelauf

Über 4000 Teilnehmer

Beim 19. Tegernseelauf trotzten 4000 Läufer Regen und Kälte. Sie alle waren Helden.

Tegernseer Tal – Da fällt die größte Laufsportveranstaltung im Landkreis coronabedingt zwei Jahre aus, und dann das: Sieben Grad und stürmische Regenschauer erwarteten die rund 4000 Läuferinnen und Läufer beim 19. Tegernseelauf am gestrigen Sonntag. Doch einmal mehr war die Veranstaltung ein gut gelauntes, stimmungsvolles Treffen der internationalen Laufsportfamilie. Ob groß oder klein, alt oder jung – jeder Finisher strahlte im Ziel über beide Ohren. Jeder war ein Held.

Wie verbindend Sport ist, wurde einmal mehr deutlich: Martin Plankensteiner vom Laufclub Pustertal in Südtirol kam als Schnellster über die Halbmarathonstrecke einmal rund um den Tegernsee mit einer Zeit von 1:12:07 Stunden ins Ziel, doch anstatt sich feiern zu lassen, drehte er sich sofort um und suchte seinen Kontrahenten. Benjamin Eisendle, ebenfalls aus Südtirol, lief denn auch 26 Sekunden nach ihm ein. Beide fielen sich in die Arme, um anschließend auf den Dritten, Marius Stang (LAV Stadtwerke Tübingen) zu warten. „Wir sind von Anfang an gemeinsam gelaufen“, erzählte Plankensteiner. „Aber ich hab’ dem Martin ab Kilometer 19 nicht mehr folgen können“, ergänzte Eisendle lachend, „da hat er noch mal brutal angezogen an dem Bergerl.“ Das Bergerl, der Anstieg von Kaltenbrunn kurz vor der Zielgeraden, verlangte so einigen Läufern die letzten Körner ab. Damit kämpfte auch Jana Ring vom Team Chocolatte, die nach 1:23:42 Stunden als erste Frau die 21,1 Kilometer beendet. „Aber es war einfach wunderschön“, sagte die Tegernseelauf-Debütantin.

+ Ein Meer aus Läufern bekamen die Zuschauer beim Massenstart zu sehen. Nach zwei Jahren Zwangspause war die Freude bei allen Teilnehmern groß. © THOMAS PLETTENBERG

Bemerkenswerter Zuspruch des Nachwuchses

Eine, die den Tegernseelauf gut kennt, ist Anna Hahner. Die deutsche Meisterin im Ultratrail (82 Kilometer und 3650 Höhenmeter), hatte 2013 mit ihrer Zwillingsschwester Lisa den Halbmarathon gewonnen und hatte eigentlich auch heuer starten wollen. Jedoch musste die 32-Jährige der nötigen Regeneration zwischen Wettkämpfen Vorrang gewähren. „Aber es juckt mich doch gewaltig“, sagte Hahner, kurz bevor sie den Startschuss für die lange und die Zehn-Kilometer-Strecke gab. Ein paar Minuten später jedoch durfte sie aber dann doch noch mitlaufen. Eine kleine Teilnehmerin bekam vor der Kinderstrecke über die 1,5 Kilometer ein wenig Bammel, kämpfte mit den Tränen. Da nahm sich die deutsche Meisterin ein Herz und das kleine Mädchen an der Hand. Gemeinsam absolvierten sie die 1,5 Kilometer und erhielten im Ziel die Medaille umgehängt. Die Kleine war selig. Und Hahner bestätigte: „Das ist eine meiner schönsten Medaillen.“

Überhaupt war der Zuspruch des Nachwuchses bemerkenswert. Wie jedes Jahr war das Gymnasium Tegernsee mit einer stattlichen Schülermannschaft vertreten. Die Lehrerinnen und Lehrer hatten die Kinder perfekt auf den Start beim Tegernseelauf vorbereitet und konnten schließlich bei der Siegerehrung auch mehrmals jubeln. Über die fünf Kilometer war das Siegerpodest bei den Mädchen der Altersklasse C sogar ganz in der Hand des Gymnasiums: Catherine Wehrmann gewann in 21:59 Minuten vor Maria Meixner und Hanna Björnsson. Magdalena Freitag siegte in der Kinder-B-Klasse über die 1,5 Kilometer vor ihrer Mitschülerin Amelie Nägele.

+ Auch die kürzeren Distanzen wurden vor allem von Nachwuchssportlern gut angenommen. © THOMAS PLETTENBERG

Organisator Targatsch zieht posivites Fazit

Die Jugend hatte auch über die zehn Kilometer das Sagen. Die Geschwister Samuel (19) und Sofia (16) Demetz aus Kastelruth dominierten die Konkurrenz und gewannen mit 33:42 beziehungsweise 39:41 Minuten. Auch sie erhielten bei der Siegerehrung die Pokale aus den Händen von Flori Schuster vom langjährigen Titelsponsor, dem Sporthaus Schuster in München. Er ließ es sich nicht nehmen, die rund 4000 Teilnehmer vom Morgen weg anzufeuern und ihnen später im Ziel zu applaudieren – trotz Regen, Wind und Kälte. „Der Tegernseelauf ist einfach ein fantastische Veranstaltung“, bilanzierte Schuster. „Aber es wird jedes Mal anstrengender“, musste Wolfgang Thanner vom Presenting-Partner Adidas mit einem Schmunzeln zugeben. Er war wie jedes Jahr aktiv dabei und absolvierte den Halbmarathon.

So konnte auch Veranstalter Peter Targatsch nur ein positives Fazit der 19. Auflage ziehen. „Es ist alles gut gegangen, keiner hat sich verletzt, das ist das Wichtigste.“ Mehr als 350 Helferinnen und Helfer hatten den widrigen Witterungsbedingungen getrotzt, und das schon am Vortag während des Aufbaus. „Ich kann deshalb nur allen danken, von Polizei, Feuerwehren, Wasserwachten und mehr, die uns so unterstützt haben.“ Sabine Kirchmair