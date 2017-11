Knappe Niederlage: Kreuth verliert Kreisliga-Spitzenspiel

Den einzigen Treffer für den FC Real Kreuth (in Weiß) erzielte Kapitän Andreas Götschl (am Kopfball). Zu wenig, am Ende gewann die DJK Waldram mit 2:1.

1:2 gegen DJK Waldram

Erster gegen Fünfter: Gemäß der Tabellenkonstellation war die Begegnung des FC Real Kreuth mit der DJK Waldram ein Spitzenspiel. Die Erwartungen der gut 100 Zuschauer wurden erfüllt.

Kreuth – Es trafen zwei ebenbürtig starke Mannschaften aufeinander, die trotz schwieriger Platzverhältnisse eine hochklassige Kreisliga-Partie ablieferten. „Das Spiel war vom Kampf geprägt“, sagt Kreuths Trainer Bernhard Gruber. Die DJK gewann diesen Kampf knapp mit 2:1.

In den ersten zehn Minuten hatte Kreuths Franz Huber gleich zwei Mal beste Möglichkeiten, sein Team in Front zu bringen. Abgesehen davon blieben die Enterbacher in der ersten Hälfte ohne klare Chancen. „In der hat es Waldram besser gemacht als wir“, sagt Gruber. Vor allem Marley Amanquah spielte gefährlich auf und machte Kreuths Abwehr zu schaffen. Etwa als Amanquah aufs Tor schoss – allerdings direkt auf FC Real-Torwart Louis Sachau. Dieser schaffte es nicht, den harten Schuss festzuhalten. Der Ball prallte an Sachau ab und landete bei Michael Bochnig, der per Kopf ins rechte Eck verwandelte. Ein wenig brauchte Kreuth, um sich vom Gegentor zu erholen. Die Heimmannschaft nahm allmählich das Spiel wieder in die Hand, verpasste es aber, gefährlich vor das DJK-Tor zu kommen.

Das Blatt wendete sich in der zweiten Hälfte, in der sich Kreuth mehr Chancen herausspielte. Eine davon nutzte Kapitän Andreas Götschl zum Ausgleich. Moritz Mack schoss eine Ecke von der rechten Seite zentral vors Tor. Götschl stand richtig und köpfte den Ball auf die Linie, von wo dieser ins Netz hüpfte.

Es folgte die stärkste Phase der Gastgeber, in der es schien, als könnten sie das Spiel noch drehen. Die wohl beste Chance zur Führung hatte Außenverteidiger Dan Petru Samoila circa zehn Minuten nach dem Anschluss.

Die besten Offensiv-Momente ließen aber auch Fehler im Abwehrverhalten zu. Und so kam es in der 83. Minute zur erneuten Führung für Waldram. „Wir sind eben einmal offen gestanden“, meint Trainer Gruber. Seine Mannschaft stand etwas zu hoch und war zu langsam in der Rückwärtsbewegung. Patrick Weilguni kam von rechts freistehend zum Schuss aus kurzer Distanz und setzte das Leder halbhoch ins linke Eck. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen“, meint Gruber.

Von Sofia Eham

FC Real Kreuth – DJK Waldram 1:2 (0:1)

FC Real Kreuth: Sachau – Samoila, Götschl, M. Mayr, Hagn – Mack, K. Kölbl, Sandra (79. Egger), S. Mayr (73. S. Kölbl), Schwinghammer – Huber.

Tore: 0:1 (17.) Bochnig – 1:1 (60.) Götschl, 1:2 (83.) Weilguni.

Gelbe Karten: Samoila, Sandra, Huber, K. Kölbl – Hanauer, Bochnig, B. Kresta, Bergmoser.

Gelb-Rot: B. Kresta (86.).

Schiedsrichter: Fabian Kraft (SV Reichling).

Zuschauer: 100.