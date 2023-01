Saisonaus für Toni Tremmel

Von: Sebastian Schuch

Auf enges Kurvenfahren muss Toni Tremmel in den nächsten Monaten verzichten. Der Rottacher will im kommenden Winter wieder fit für den Slalom-Weltcup sein. Der Weltcup in Garmisch-Partenkirchen ist dann wieder einer der Höhepunkte. © Peter Kornatz

Kurz nach dem besten Weltcup-Ergebnis seiner Karriere erleidet Toni Tremmel einen schweren Rückschlag: Aufgrund eines Knorpelschadens ist die Saison für den Rottacher beendet.

Rottach-Egern – Der Weltcup-Winter 2022/23 ist für Toni Tremmel frühzeitig beendet. Der 28-Jährige hat sich bei seinem Ausfall beim Slalom in Wengen (wir berichteten) einen Knorpelschaden im linken Knie zugezogen und muss operiert werden. Damit fällt der Rottacher für die restliche Saison aus.

Nach dem Slalom in Wengen hatte Tremmel über Knieschmerzen geklagt und sich am Montag einer MRT-Untersuchung in der Orthopädischen Chirurgie München (OCM) unterzogen, berichtet der Deutsche Skiverband (DSV) in einer Pressemitteilung. Dabei diagnostizierte DSV-Mannschaftsarzt Dr. Manuel Köhne eine Schädigung des Knorpels im linken Knie, die operativ behandelt werden muss. „Wir werden Anton in den nächsten Tagen operieren und dabei freie Knorpelstücke (Knorpelflakes) aus dem Gelenk entfernen“, sagt Köhne. „Anton wird das Knie in der Folge einige Wochen entlasten müssen, ehe er dann wieder mit der Rehabilitation und nach einigen Monaten den schrittweisen Einstieg ins Training beginnen kann.“

Für Tremmel kommt der Ausfall sportlich gesehen zur Unzeit. Zwar war er in Wengen bei sehr schweren Bedingungen ausgeschieden, doch zuvor in Adelboden hatte er als 13. sein bestes Weltcup-Ergebnis eingefahren – mit Laufbestzeit im zweiten Durchgang. In den bisherigen fünf Weltcup-Slaloms der Saison war Tremmel dreimal in die Punkte gefahren und belegt in der Disziplin-Wertung Gesamtrang 27. Damit ist der Technik-Spezialist vom SC Rottach-Egern zweitbester Deutscher hinter Linus Straßer (6.). Somit durfte sich Tremmel durchaus Hoffnungen machen, für die alpinen Weltmeisterschaften in Courchevel nominiert zu werden. Die Slalom-Bewerbe der Herren bilden dort am 18. und 19. Februar den Abschluss der Titelkämpfe, durch den 13. Platz in Adelboden hatte der Rottacher die halbe WM-Norm – einmal Top-Acht oder zweimal Top-15 – bereits erreicht.

Tremmel will in Rennsport zurückkehren

„Die Verletzung mit dem verbundenen Ausfall ist natürlich ärgerlich, vor allem, weil ich gut in Form war“, sagt Tremmel. Der Sportsoldat richtet den Blick aber bereits nach vorne: „Aber für mich ist es wichtig, dass mit der Operation die Voraussetzung geschaffen wird, um in den Rennsport zurückzukommen. Ich werde hart und konzentriert arbeiten, um im nächsten Winter wieder fit zu sein.“

Während für Toni Tremmel nun die lange Zeit des Zusehens und Zurückkämpfens in den Leistungssport beginnt, reist der alpine Weltcup-Tross der Herren nach Kitzbühel. Dort stehen zwei Abfahrten auf der legendären Streif sowie ein abschließender Slalom im Kalender. Auf die gedrückten Daumen ihres Teamkollegen aus Rottach-Egern dürfen sich Linus Straßer und Co. sicher verlassen. ses