Knüppelhart bis zum Ende: Simon Eigenherr aus Kreuth berichtet von Langdistanz-WM im Skibergsteigen

Von: Sebastian Schuch

Volle Konzentration war bei der Tour du Rutor von Simon Eigenherr aus Kreuth gefragt © Privat

Simon Eigenherr aus Kreuth nimmt an Langdistanz-Weltmeisterschaft im Skibergsteigen teil – Auch Martina Pomper vom SC Schliersee startet mit Partner.

Kreuth – Während sich Skitourengehen immer größerer Beliebtheit erlebt, boomt auch das Skibergsteigen, die Wettkampfvariante der Freizeitsports. Bei der Tour du Rutor im Aostatal in Italien, Langdistanz-Weltmeisterschaft, starteten heuer zwei Teilnehmer aus dem Landkreis: Simon Eigenherr aus Kreuth und Martina Pomper, Vorsitzende des Skiclubs Schliersee.

Wobei es Langdistanz bei dieser Weltmeisterschaft, bei der Zweierteams gegeneinander antraten, wörtlich zu nehmen ist: Gut 66 Kilometer und 7200 Höhenmeter waren in drei Etappen über drei Tage zu bewältigen. „Die Strecke war technisch sehr anspruchsvoll und die Tragepassagen gingen teils über steile, ausgesetzte Grate“, berichtet Eigenherr. Dazu kam, dass aufgrund Schneemangels die zweite und dritte Etappe zu Fuß und im Vollsprint beendet werden musste.

Für den 24-jährigen Kreuther war es der erste Start bei der Langdistanz-WM. Eine spezielle Vorbereitung hat der Zeitsoldat nicht absolviert. Vielmehr war eine Teilnahme an der Militärmeisterschaft geplant, für die er in einer Sportgruppe der Bundeswehr trainiert hat, die aber coronabedingt abgesagt wurde. Ansonsten hat er etwa am Jenner Stier, der Erz-Trophy oder dem Rofan-Aufstieg teilgenommen. „Das Ziel war eigentlich, dass ich mich für die Nationalmannschaft qualifiziere. Das ist jetzt alles in der Schwebe“, erklärt Eigenherr.

Schneemangel sorgt für zusätzliche Herausforderung

Zur WM gebracht hat ihn sein Partner Georg Steinbacher aus Inzell, den er aus der relativ kleinen Skibergsteiger-Szene kennt. „Er ist ein bisschen erfahrener als ich und hat gefragt, ob ich mit ihm das Teamrennen laufen will.“ Das Duo habe sich blind verstanden und sei auch in etwa gleich stark gewesen, berichtet der Kreuther. „Wobei jeder mal eine kurze Schwächephase hatte.“

Die Titelkämpfe und um den Rutor-Gletscher starteten und endeten am ersten Tag in La Thulie, die beiden darauffolgenden Etappen fanden in Valgrisenche statt. Krönung des Rennens sei die Abfahrt am letzten Tag gewesen. Vom Gipfel des 3400 Meter hohen Château Blanc ging es in 20 Minuten 1500 Höhenmeter auf Skiern und wegen des Schneemangels weitere 400 Höhenmeter zu Fuß in Richtung Ziel. „Das war noch mal sehr fordernd, richtig knüppelhart“, beschreibt Eigenherr. Und auch motivierend. Denn beim Runterlaufen haben alle Teilnehmer die Ziellinie bereits gesehen und die jubelnden Zuschauer bereits gehört. „Man ist heilfroh, wenn man im Ziel ist“, sagt Eigenherr, für den die Skisaison nun vorbei ist. Nach einer kurzen Pause nimmt der Kreuther bald die Laufsaison in Angriff.

Auch Pomper unter besten 100 Teams

Nach 9:14:40 Stunden erreichten Eigenherr und Steinbacher bei der Tour du Rutor das Ziel. Platz 31 in der Gesamtwertung und Rang 27 in der Altersklasse. „Ein sehr gutes Ergebnis“, befindet Eigenherr. Neue Langdistanz-Weltmeister sind Samuel Equy und Jacquemod Mathèo aus Frankreich (7:17:03).

Auch Martina Pomper vom Skiclub Schliersee nahm mit ihrem Partner Johannes Schmid teil. © Privat

Martina Pomper und ihr Tourenpartner Johannes Schmid benötigten für die drei Etappen insgesamt 11:32:36 Stunden und wurden 90. „Es war schon etwas ganz Besonderes hier dabei zu sein, sich mit internationalen Profis zu messen“, sagt Pomper.