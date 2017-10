Kreuth entscheidet Spitzenspiel für sich

Fußball: Kreisliga 1

Die Tabellenführung hat der FC Real Kreuth mit dem 2:1-Erfolg gegen den SV Bad Heilbrunn zwar noch nicht zurückerobert - wohl aber einen neuen Titel: Unbesiegten-Besieger.

Kreuth – Der SV Bad Heilbrunn bleibt Tabellenführer, doch nach der Partie gegen den FC Real Kreuth hat er einen Status verloren: den des Unbesiegten. Die Kreuther entschieden die ausgeglichene Partie in den Schlussminuten für sich – ein wenig glücklich, aber „das darf auch mal sein“, sagt Trainer Bernhard Gruber lachend.

Es war ein Kampf auf Augenhöhe, den sich beide Spitzenteams lieferten. Zwingende Chancen waren vor allem in der ersten Halbzeit Mangelware – beide Teams agierten taktisch vorsichtig. Tore fielen erst nach der Pause: Nach einer Ecke für Kreuth klärten die Gastgeber und starteten einen Angriff. Das schnelle Umschaltspiel gelang, Andreas Schwinghammer patzte – 1:0 für Heilbrunn.

Doch die Enterbacher reagierten. Zwei Minuten später fand Kreuths nächste Ecke den nach vorne geeilten Verteidiger Georg Hagn, der den Ball ins Tor brachte. Danach kam Feuer in das Spiel – die Zweikämpfe wurden härter. Beide Abwehrreihen vereitelten aber Schlimmeres. Das will etwas heißen, standen doch mit Bad Heilbrunns Maximilian Specker und Kreuths Franz Huber zwei Top-Torjäger der Liga auf dem Platz. Letzterer zog in der Schlussphase mit seinem siebten Saisontreffer mit Specker gleich: Ein weiter Ball erreichte Sergiu Sandra, der sich gegen seine Gegenspieler durchsetzte und Huber schickte. Trotz Bedrängnis platzierte dieser den Ball flach ins linke Eck.

Den nächsten Dreier erhoffen sich die Enterbacher an diesem Dienstag, wenn es für sie ins erste Landkreis-Derby der Saison geht. Der TSV Otterfing ist zu Gast – und deren neuer Trainer Georg Köglsperger kennt Gruber nur zu gut: Beide standen nicht nur schon gemeinsam auf dem Platz, sondern drückten in der Realschule gemeinsam die Schulbank. Gruber. „Otterfing empfangen wir gern. Es wird interessant.“

Denn auch wenn der TSV bislang klar unter seinen Erwartungen blieb, zollt Gruber „großen Respekt“. Deshalb ist auch ein lockeres Montagstraining angesetzt. „Die Tabelle spricht momentan für uns“, sagt er, „aber Otterfing hat gute Leute.“ Diese will man nicht unterschätzen.

Sofia Eham

SV Bad Heilbrunn – FC Real Kreuth 1:2 (0:0)

FC Real Kreuth: Sachau – S. Mayr, Götschl, M. Mayr, Hagn – K. Kölbl, S. Kölbl (60. Lang) – Mack (75. Egger), Sandra, Schwinghammer – Huber (89. Paetzold).

Tore: 1:0 (63.) Krinner, 1:1 (65.) Hagn, 1:2 (86.) Huber.

Zuschauer: 100.

Schiedsrichter: Monika Ströbele (FC Thaining).

Gelbe Karten: Kapfhammer, Forster – S. Mayr.